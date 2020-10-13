裁判官林子勤平調往淫審處 法律界估計或與審理抗爭案有關

近期曾多次審理抗爭案、屢被建制傳媒狙擊的裁判官林子勤，有傳媒報道指他下月將會「平調」到淫褻物品審裁處擔任審裁官，短期內不會再審理刑事案件。有法律界人士讚揚林官為人剛正不阿，審案「執得好正」，估計調任安排或與林官處理的抗爭案件有關；但由於未知真正原因，故此難以推測司法機構此舉是「罰」還是「保」，或有可能是讓他調離原有崗位一輪，稍避風頭，待「過冷河」後始再次審理刑事案。

林子勤在香港出生，現年37歲，2007年在香港獲得大律師資格，同年開始私人執業，至2017年獲委任為裁判官，曾駐守東區及西九龍裁判法院。《星島日報》報道，林官將於下月2日「平調」到淫褻物品審裁處擔任審裁官，短期內不會再審理刑事案件。

有不願具名的大律師坦言，對於裁判官調職，司法機構一般官方說法應會指屬於不時調動，好讓裁判官處理不同類型案件，吸收經驗。不過，行內人均明白，司法機構有時也會因為裁判官的表現而作出相關安排。過往曾有裁判官因庭上態度問題，被調往其他審裁處。

但他認為，若司法機構真的是基於林官堅守底線宗旨、依法處理案件而受到批評，因此將他調職，實有問題。他舉例指，區域法院法官郭偉健早前處理將軍澳連儂牆斬人案時，錯在於判詞中加入個人感情，但稍經「提點」後便可「重出江湖」；而林官問題不在於此，處理抗爭案時有理可據，不需刻意將他調職。

另有大狀指出，不理解今次調職原因，難以評論是否屬正常調動。若論林官處理案件，他作為裁判官，絕對有權就庭上證人、包括警方人員口供的可信性作出考量和評論，再衡量所有證供，從而作出裁決。一般沒有接受法律訓練人士所作的針對性批評，實屬不必。

該大狀又表示，即使林官真的因為審理抗爭案而被平調往淫審處，亦未必是壞事，皆因一般審裁官不會在該處逗留太長時間，大約6個月便可調回裁判處繼續審案，加上該處工作清閒，「10日有7日都唔使做」，可視作「過冷河」。他又指，林官在裁判官當中屬年輕一輩，升職不是這一兩年間的事，待稍後「復工」仍可再努力，不會因此失掉晉升機會。

亦有大律師讚揚林官為人剛強正直，審案「執得好正」。不過，雖然調往淫褻物品審裁處可謂工作清閒，但他相信對於有抱負的法官而言，或會覺得鬱鬱不得志。

早前《大公報》等建制傳媒群起多名法官或裁判官，指他們是「黃官」，更點名批評林子勤、何俊堯、錢禮、張潔宜及黃崇厚五官，指他們輕判甚至放生抗爭案被告，立場偏頗。

其中林子勤面對的「罪名」，包括批准送中12港人的其中兩名牽涉槍械案的被告保釋候訊；以及拒絕律政司的加刑申請，維持判處承認非法集結的董事助理監禁兩周。

另外，林官早前亦裁定輕度智障的「佔旺女村長」畢慧芬被控在醫院內普通襲擊及阻差辦公罪名不成立，同時寄語警員及保安在處理類似個案時須多加包容和耐性。而一名年輕女會計師被指在葵涌警署外用雷射筆照射警車上警員雙眼，林官亦以雷射筆屬常見文具、加上當時現場並無示威為由，裁定管有攻擊性武器罪名不成立。

另外，網民今年元旦日發起遊行，示威者晚上轉戰旺角堵路示威，其間有便衣警遇襲，警方事後拘捕四名青年並控以襲警罪。林官早前經審訊後，裁定兩名把風者罪成，但另兩人則罪脫，直指警員證供誇大，案中警方更施以不合比例的武力。

翻查資料及司法機構聆訊表，除了近期已調職高等法院處理刑事案件排期工作的原東區法院裁判官何俊堯，過往亦有不同裁判官在處理社會事件案後，被調職或安排處理其他工作。

例如早前審理小學教師涉堵路受查期間踢傷警員一案的粉嶺法院裁判官吳重儀，裁決時質疑教師的精神狀態及心智是否仍適合教書，將沒有精神科紀錄的教師還押小欖精神病治療中心，引起猛烈批評。吳官沒被調職，但目前被安排審理傳票庭及小販案件。司法機構網頁顯示她將審理地盤工業安全相關案件。

此外，審理雙學三子衝入公民廣場案的裁判官張天雁，判刑指三人因表達意見及關心社會而犯法，年輕人想法可貴之處是較純真，卻可能因而較衝動，應該寬容及理解，最後判周永康緩刑、黃之鋒及羅冠聰履行社會服務令。張官在該案後一度調任家事法庭，處理離婚案件等事宜。及後她曾在區域法院擔任暫委法官，審理傷人等刑事案；現時已調回裁判法院，間中亦有審理抗爭及示威相關案件。

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