武漢肺炎︱伊院38人入ICU後2人亡 醫護難忘用視訊讓家屬見最後一面

第三波武漢肺炎疫情因多間老人院失守，加上爆發不同群組，短時間內公立醫院需接收大量病人，其中伊利沙伯醫院至今有38名病人曾入住深切治療部，當中2人不幸死亡。該院的醫護指，長者特別是本身有慢性病患者一旦感染，治療時間較長，病情亦容易短時間內急轉直下，希望港人保持自律，以免第四波疫情更嚴重，「如果市民唔係齊心合力抗疫，前線醫護人員最後都可能會失守」。

伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀表示，本港7月爆發第三波疫情，多數確診人士為長者，對比第一、二波多為年輕患者，長者出現併發症及死亡機率較高，不少患者需要入住深切治療部，「8、9月入嚟（ICU病房）嘅都係60到80歲」，至今共有38名病人曾入住該院深切治療部，2人因心臟病發併發多重器官衰竭不幸離世。

吳憶述7月19日周日傍晚起當值，至凌晨已接收3名病情轉差的病人，由於多數病人都需要接受插喉等高風險程序，事後他為保障安全都會洗澡，「一世仔未試過喺醫院一日沖3次涼，每次沖完以為冇嘢，跟住話又要收，都真係幾攰，因為除咗呢3個病人，仲有好多其他病人要照顧」。

「傷心係去到咁危殆，連最親嘅人都唔可以入去見」

自願成為該院深切治療部特派隊伍，負責照顧留醫深切治療部確診病人的註冊護士江啟聰指，印象最深刻是一名60多歲的男病人，本身心臟情況已不太好，患有高血壓和高血脂等，入院兩日後病情已急轉直下，需使用人工肺，不久後其維生指數已接近彌留狀態。

惟因醫院不容許探訪確診者，江只能穿上整套防護裝備，透過視像通話拍攝病人的樣子，讓在病房外的家屬見他最後一面，「傷心嘅地方係，當一個親人去到咁危殆，連最親嘅人都唔可以入去見，作為前線醫護人員真係個個都唔想」。江直言疫情至今仍未穩定下來，希望港人不要放鬆防疫心態。

長租酒店5個月 連續放假才回家

除了照顧病人工作繁重，兩位醫護家中亦各自有小孩，為保護家人，江啟聰由2月至7月都長租酒店，只有連續數天假期才偶爾回家。被問到第四波疫情逼近，是否會再自願重返特派隊，江說始終已累積一定經驗，希望可分享給其他醫護，一如他同為前線護理員的媽媽，「而家都明白佢當初為咗照顧病人、放棄家庭生活嘅心態」。

吳榮耀則指，不忍家中兩位小朋友上課已經要視像，又見不到爸爸，故未有選擇租酒店，只能每次回家接觸前徹底消毒，降低風險。

疫情初期，醫管局裝備確實不足，但最近已見改善，他希望醫管局能繼續提供包括酒店住宿的資助，及讓員工獲得足夠時間休息，市民亦須與醫護一同齊心抗疫，「希望第四波唔好比第三波更差，如果市民唔係齊心合力抗疫，淨係得醫護人員抵禦戰爭，前線醫護人員最後都可能會失守」。

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