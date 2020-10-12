【疫情反覆】

【本報訊】近期不少因疫情未能外遊的市民到酒店Staycation（宅度假），甚至舉行派對，專家及酒店業界早已擔心因此爆疫。一名就讀屯門職訓局的18歲少女（第5193號）昨日確診，她上月曾與另外七名人士於尖沙嘴港威酒店房開派對，包括兩名China Secret酒吧感染群組確診者，成為疫潮首位在Staycation受感染患者，亦是酒吧群組第三代傳播。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於記者會上指出，新增11宗確診，五宗屬本地及六宗輸入，累計5,194宗確診和疑似個案。其中18歲屯門職訓局女生居於上水天平邨天喜樓，10月4日發病，失去味覺，但翌日仍上學，10月8日到普通科門診求醫及取樣本樽檢測，其後確診。

中心追查發現女生於9月27日與另外七名人士在港威酒店房開派對，參與者包括曾光顧酒吧China Secret的第5175號29歲宏利保險男經紀，以及曾與第5175號見面染疫但無去過酒吧的酒吧群組第二代傳播、第5164號31歲機管局外判男員工，換言之，這名女生是China Secret酒吧群組第三代傳播，該群組累計14人確診。

張竹君指出，酒吧群組有人確診後，透過警方找尋該18歲女生，但找到她時，她已自行求醫。港威酒店派對群組至今有三人確診。張表示，因該聚會的參加者會「出出入入」，餘下五人列為密切接觸者需檢疫。至於事件中是否有人瞞報及會否檢控，張稱因應情況而定。

傳染期打波返學 兩校停課

她又稱，該18歲女生傳染期曾與同學在餐廳食飯，10月3日又與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，相關同學及社工屬密切接觸者，全部需檢疫。該女生在傳染期曾上學，學校需停課14天。毗連的香港專業教育學院屯門分校，因門口相近及共用設施，亦需一併停課14天，當局會向兩校師生派發樣本樽檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超直指在酒店房間舉行派對有高風險，「最危險係短時間內，第一代傳播第二代，第二代又去其他高危場所傳畀三代、四代，會有大爆發風險，當傳到第五、六代時，難以追查源頭」，他建議酒店業界檢視租住條款，限制住客在房間內舉行派對等高危活動，政府亦應考慮規管。

香港酒店工會主席徐考澧指，據前線觀察，三成預約房間有七人以上入住或開派對，酒店難以追尋顧客行蹤，他希望政府若規管Staycation，應要求酒店在艱難時期保住員工飯碗。港威酒店表示，接獲衞生署通知有確診者曾到訪酒店，酒店密切關注情況，會採取一系列防疫措施。

屯門VTC青年學院及鄰近屯門IVE分校昨宣布，即日起至19日暫停運作，課堂以網上形式進行。但有VTC學生批評衞生署及校方安排失當，質疑染疫學生早於10月8日確診，但衞生署未有即時通知校方，而校方至今只透過老師WhatsApp代為通知。