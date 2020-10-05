新聞直播︱點睇9點半蘋果新聞報道？最佳建議贏$10,000 VVIP會籍

聽人話：觀眾意見收集

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你覺得《9點半蘋果新聞報道》如何？有幫助你重拾與家人一起看新聞報道的習慣和興趣嗎？貫徹「講人話，聽人話」的節目宗旨，誠邀你跟我們分享觀看後感，幫助我們製作更切合你需要的內容。錯過直播？按此重溫《9點半蘋果新聞報道》。

最佳建議 贏$10,000 VVIP會籍

我們會選出填寫「最佳建議」的觀眾，並贈送價值$10,000的 「VVIP全年撐蘋果會籍」（名額1位），除了刊登「驚喜分類小廣告」等精采禮遇，更可獨家專享與「蘋果人」午餐，進行一場深度交流！

不論是批評還是讚賞，我們必定虛心聆聽，《9點半蘋果新聞報道》期待能聽到更多香港人的聲音！

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