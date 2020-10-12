疫情速遞︱港昨增11確診 瑪嘉烈周六漏驗10樣本（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（12日）錄得11宗確診，其中5宗是本地感染，無源頭佔1宗。另有6宗輸入個案，及少於10宗初步確診個案。無源頭個案為一名巴裔23歲女子，於7月中回港，當時檢測呈陰性，並於8月尾到廣華醫院分娩，再於11月10日因腰痛入院並確診，為「非常弱陽性」個案，驗出有抗體，未能確定感染源頭。另外，China Secret群組亦再增一名屯門職業訓練局青年學院18歲女學生確診，累計14人。該女曾與7名友人到尖沙嘴港威酒店的房間舉行派對，發病後曾回校上課。另外，葵涌「國寶之家」再多2名院友確診，累計17人。

瑪嘉烈醫院昨日傍晚公佈，該院在專科門診部設立的深喉唾液樣本收集站，職員昨早發現，有10個於上周六（10日）提交的樣本遺留在收集站，該10個樣本原定於同日送至醫院的化驗室進行測試。由於有關樣本未有即時送到化驗室處理，為免影響測試結果的準確度，醫院已聯絡受影響人士重新提交或到醫院即時採集鼻咽拭子樣本。醫院表示非常關注事件，並就事件引致病人不便致歉。醫院表示已透過早期事故通報系統通知醫管局，同時將會加強職員培訓及檢討處理樣本的流程，避免同類事件再次發生。

本港疫情

●確診（截至10月12日16:40）

5,193宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,921宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

129名確診者仍留醫，8人危殆（第1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110號個案）、9人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088、5152號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月12日12:30）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,578宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診529宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月12日07:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,704萬，全球死亡人數突破107萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過770萬宗，死亡人數突破21.4萬人。印度確診人數逼近697萬，位居全球第二，死亡人數突破10.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破509萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過127萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英國政府數據顯示，境內周日通報新增12,872宗確診病例，全國累計確診數則已突破60萬，染疫病歿人數達42,825。英格蘭副首席醫療官泰姆（Jonathan Van-Tam）周日形容英國疫情處於「轉捩點」，目前疫情蔓延意味稍後會有更多人病亡，故必須立即行動。英國傳媒周日報，首相約翰遜將於周一公佈新措施試圖遏止新一波疫情。在他將公佈的「封鎖三級制」下，利物浦、曼徹斯特勢將被列入封鎖措施最嚴的第三級。

法國周日再多兩個城市進入最高戒備狀態。南部蒙彼利埃（Montpellier）及周邊城鎮周二起咖啡店和酒店將要暫停營業。西南部城市圖盧茲（Toulouse）所屬上加龍省（Haute-Garonne）的省長與周邊城鎮的長官開會一天後，亦決定宣佈圖盧茲進入最高戒備狀態。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,759,183 (214,761)

印度 7,053,806 (108,334)

巴⻄ 5094982 (150,488)

俄羅斯 1,291,687 (22,471)

哥倫比亞 911,316 (27,834)

⻄班牙 890,367 (32,929)

阿根廷 871,468 (23,225)

秘魯 843,355 (33,098)

墨⻄哥 809,751 (83,507)

法國 734,974 (32,730)

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