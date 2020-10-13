男生襲警案 片段證警棍毆在先

【本報訊】19歲男學生去年9月2日開學日響應「超合作運動」試圖阻礙市民上班變相促成罷工，在旺角及樂富港鐵站用雨傘阻礙港鐵車門關上。他昨於觀塘法院承認一項公眾妨擾罪，但否認兩項襲警罪受審。聲稱遇襲的警員匿名作供，稱男生衝擊撞至他手臂疼痛麻痹；但辯方逐格播放新聞片段，顯示男生沒有衝擊，警員觀看後亦同意當時是有警員先向被告揮棍。

警員A昨供稱，被告賈雲龍（19歲）在樂富站月台兩手各持一把雨傘的尖端位置，以上半身撞向其右臂，同袍箍住被告但他不停掙扎，A於是向被告大腿揮動警棍。辯方大律師吳宗鑾逐秒播放當日新聞片段，指出被告當時並無激烈反抗，也無逃走，只為避開A的警棍才縮向後。A不同意，稱片段拍不到被告掙扎，但同意辯方所指，當時是有警員率先向被告揮棍。

認阻港鐵關車門

警員B供稱遭被告撞胸口，令他腰部痛楚，他上前攬住想逃走的被告，事後獲醫生開出四天病假。辯方憑片段指出，是B上前攔截被告在先，而非被告衝撞他，B承認記錯，亦同意片段看不到被告撞他胸口或轉身逃走。惟B強調，被告動作不明顯但有掙扎及想擺脫，「感覺有道力」。辯方指B因自己用力不當才扭傷腰，B否認。聆訊今續。

至於被告承認公眾妨擾罪的案情摘要指，他先在早上7時45分在旺角站以雨傘遮擋自己阻礙車門關閉，其後有人將另一把傘交給他，被告乘列車到樂富站下車，再打開兩把傘阻礙列車駛離月台。其間有港鐵職員上前阻止，但無人理會。被告其後被捕，供稱響應「連登」號召行事。

案件編號：KTCC282/20