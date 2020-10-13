男子報警控吳文遠街站「好嘈」

【本報訊】社民連秘書長吳文遠早前在黃埔街頭擺街站，其間用大聲公呼籲市民簽名支持爭取全民失業援助保障，有途人認為吳「好嘈、好危險」，「言論自由唔係大晒」故報警。吳兩星期後接獲法庭傳票，被控擴音器聲量過大。案件昨開審，辯方中段陳詞引述上訴案例，指有狗主因狗隻吠叫十分鐘而被票控，最終脫罪，直言：「狗吠十分鐘都忍到，人講政治內容三分鐘都忍唔到。」

報警投訴吳文遠的途人姚永麟昨出庭作供，稱居於案發地點附近，5月16日下午與妻女橫過紅磡道馬路時，見吳在街站用揚聲器呼叫口號，但他沒留意口號內容。姚認為吳此舉「好嘈、好危險」，音量蓋過妻子的聲音及車輛響號的聲量，遂報警要求吳降低聲量。

「點解要考慮佢言論自由」

姚在盤問下指對街站旗幟內容沒興趣，「人人做抗爭都有理由，有人唔鍾意聽可以報警」。他只知吳文遠屬於民主派陣營，否認因討厭吳或其政見才報警，又稱「言論自由唔係大晒，點解要考慮佢言論自由」，自言只會考慮對方聲量是否「嘈到自己」。

高級警員黃玉群供稱，當日接報到場，見吳以揚聲器指罵政府抗疫無能，要求政府成立全民失業保障基金。黃要求吳調低聲量，惟吳拒絕，反指黃需用噪音分貝計量度聲響。黃記錄吳的個人資料後稱會票控他。黃在盤問下透露，警員執行《噪音管制條例》時沒有書面指引，只會因應情況執法，又承認執法時是不會考慮別人的基本人權。

辯方陳詞時表示，環保署的嘈音管制條例寫明，公眾地方的定義不包括進行牟利等其他活動的地方，而吳當時街站設有籌款箱。控方則指需時預備陳詞，要求押後案件。裁判官張天雁押後至10月23日續審。

案件編號：KCS513210/20