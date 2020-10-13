歷史博物館常設展翻新 擬增傘運等香港歷史 不包括反送中

香港歷史博物館常設展覽「香港故事」下周一（19日）起暫停開放，進行為期2年多的更新工程。翻新後將劃分為兩大展區，包括香港歷史的沿革和專題展區。香港電台引述消息指，館方計劃在展覽加入2003年沙士疫潮及2014年佔領運動等多段後97年代的香港歷史，但會減少文字敍述，避免引起爭議。

據香港歷史博物館資料，「香港故事」常設展佔地7,000平方米，共有8個展區，分佈兩層展廳，透過逾4,000件展品介紹香港的自然生態、民間風俗及歷史發展等，歷史時軸由4億年前至1997年香港回歸作結。該常設展自2001年開幕至今共錄得逾1,000萬參觀人次，2015／16年度獲撥款進行更新，故於本月19日起暫停開放，料需時2年多。

歷任港督照或被移走

康文署表示，新「香港故事」常設展將劃分為香港的歷史沿革和專題兩大展區，前者縱觀自史前時期至21世紀的香港城市發展，後者則以專題形式探討香港歷史的不同面貌，並會定期更新。港台今日引述消息指，該常設展將加入多段後97時代的香港歷史，包括2003年沙士疫潮及2014年佔領運動等。

另外現時於閣樓展出的歷任港督照片或會被移走，可能改以展出港督的珍貴品代替。

減少文字敍述免爭議

至於去年爆發持續逾年的反修例運動，港台引述消息指，不會放進常設展，但六七暴動、八九民運等料會保留，而館方為避免引起爭議，部份敏感事件會減少用文字敍述，或透過多媒體如影片等展示。

康文署表示，在制訂新常設展的具體內容和設計時，館方於2015至2016年進行諮詢，對象包括博物館訪客、專家顧問、教育界、青年團體和傷健團體等，亦成立專家顧問委員會，成員包括香港史專家和教育界人士，並舉辦了兩場公眾諮詢會。發言人指，大部份諮詢意見認為，新常設展可考慮刪除自然歷史部份和延伸1997年後的內容，也贊成設立專題展區，可作定期更新。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！