武漢肺炎︱衞生署個案追蹤慢 發酵半個月擴散橫跨三群組共15人中招

本港近日確診個案輕微回落，但短短半個月內卻出現China Secret酒吧、豪麗大廈及港威酒店跨三個群組，涉及最少15人的傳播，傳播鏈或未斷。

本月1日衞生防護中心公佈首名泰籍女遊客確診，兩日後指尖沙嘴China Secret爆發，約一周後才發現另一名曾到China Secret的泰女曾入住豪麗大廈，串連兩個群組。曾到China Secret的宏利員工，延至本月8日才初步確診。

至於一起出席港威酒店房間聚會的屯門VTC 18歲女生，自行求醫後確診，顯示中心未能追蹤同一聚會的人，而傳播鏈繼續伸延至港威酒店確診者的朋友。呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信防護中心最初追蹤酒吧及酒店個案時有遺漏，招致出現滯後，群組之間交叉傳播令傳播鏈更難斷。

港威酒店聚會 8人中3人已確診

衞生防護中心本月1日公佈首名確診的泰籍女遊客，但2日後才指她與22歲IVE男生，均曾於9月23日到China Secret。之後接連出現6宗泰籍女子確診個案，當中5人曾居於豪麗大廈。中心於10月7日公佈其中一人曾到China Secret，顯示兩個群組有關連。有確診泰女由豪麗大廈搬到帝苑酒店，到酒店探她的朋友也中招。

直至本月8日，防護中心再公佈曾到China Secret的宏利員工及其朋友，分別初步確診及確診。但當日中心沒公佈宏利員工曾到過酒店。直至昨日（12日），中心才公佈確診屯門VTC 18歲女生，於9月27日曾到港威酒店房間聚會。聚會共8人並已有3人確診，包括宏利員工及第5164號男子，第5164號男子是宏利員工及女生的共同朋友。

但聚會仍有疑團未解，包括中心曾指「係唔係聚會要搞清楚」、「有啲人出出入入」，指該女生沒有見過宏利員工。而3名港威確診者中，其中一人的朋友今日也確診，但沒到過港威酒店，顯示傳播鏈一直蔓延。

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專家：衞生防護中心忽略酒店房間聚會

梁子超表示，衞生防護中心追蹤一直有滯後，相信當初追蹤酒吧個案時有遺漏，而且涉及滯留香港人士的高危活動，確診者未必如實提供，阻礙追蹤。中心知悉有人初步確診後，已開始問行蹤，但可能未能獲得詳細資料，或忽略了酒店內房間聚會，直至有個案出現才發現。

他指，即使防護中心要求警方協助，若沒有基本數據，警方也無從入手，受感染者一直遊走於社區，增加傳播風險。群組之間交叉傳播，令控制疫情更難。他認為高危場所如酒吧，應登記客人資料如聯絡電話，以便追蹤。

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