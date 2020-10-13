老翁截肢後亡 遺屬指醫生瞞感染

【死因研訊】

【本報訊】85歲老翁在巴士意外跌倒弄傷右小腿後感染食肉菌，被送往聯合醫院治療，接受清創及植皮手術。惟完成第四次清創後，家屬突然接到院方通知，稱老翁要截肢保命，更發現老翁在院內感染另外兩種細菌。老翁最終在截肢後四天逝世。死因庭就事件展開研訊，死者的媳婦聲言，死者曾投訴接受全身麻醉的清創手術時「聽到聲、感覺到痛，但郁唔到」，又指醫生隱瞞死者受細菌感染，堅持為死者做植皮手術。

死者張興祥的媳婦盧康貴供稱，死者於2014年11月在巴士跌倒，左邊小腿感染食肉菌，同月2日、3日及13日先後接受清創手術。她引述死者指接受手術時感覺到痛，並稱「唔想再做手術」，故她與丈夫、即死者長子張英傑當時質疑是否麻醉藥力不夠。

同月31日院方再為死者做第四次清創及植皮手術，媳婦要求在傷口沒有病原體或細菌的情況下才做手術。醫生當時承諾先幫死者種菌，及後形容手術成功，但死者持續發燒。

至2015年1月15日、即死者死前一周，院方致電家屬稱死者血壓低，須截肢保命。媳婦指此時「醫生先講，原來佢身體上有兩隻菌，已經唔係一開始嗰隻（食肉菌），而係院內感染」。

醫生：術後才種菌免延誤診治

醫院急症科副顧問醫生王翔指，死者有糖尿病、高血壓及中風病歷，入院時腳有水泡及含膿，診斷為右腳蜂窩性組織發炎。為死者做首次切除壞死筋膜手術的骨科醫生許正力稱，死者右下肢有壞死性筋膜炎，手術後才將死者組織送往種菌，否則會延誤診治。翌日進行第二次手術的骨科顧問醫生許榕澤指，手術後死者傷口噴血，血壓降低，故再動手術縫合傷口。許稱，糖尿病是其中一個令筋膜炎併發症高及存活率低的因素。聆訊今續。

案件編號：CCDI522/15