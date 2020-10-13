12港人送中｜鄒家成爆警方向被捕人家屬派工聯會求助熱線 稱遭謝偉俊「恐嚇」遲早被捕

12名港青被公安秘密扣押內地第52日，特區政府仍未有應家屬要求提供適切援助，負責協助被捕人家屬的民主派鄒家成今日（13日）在Facebook透露，香港警察向家屬轉交有關12人被捕的通知書時，同時向部份家屬提供工聯會的求助熱線電話，但據他所知，12港人的家屬未有向工聯會求助。

鄒家成今日與建制派立法會議員謝偉俊一同出席港台節目，鄒在節目上提出多項證據及案例，包括2013年港人楊康在中國被關押時，可以接觸家屬委託的辯護律師，以及其他偷越國境的外籍人士被驅逐出境的例子，質疑中方今次處理12港人的情況有所不同。

本身是律師的謝偉俊承認要以人道方式處理，但推說「各處鄉村各處例」，認為不能以同一案例看待12港人的情況：「要明白過咗條河，（法律上）有一定嘅風險」。

謝撐警：全世界的國安都不會公開內部偵訊

對於鄒家成指控中國公安跨境執法，以及要求謝提供協助，謝偉俊強調12港人在香港干犯罪行，並指有關人士本質上是「畏罪潛逃」，形容他們是「罪加一等」；謝又說，警方配合中國公安執法的說法是不符合事實，支持警方不公開所有操作，認為全世界的國安都不會公開內部偵訊，擔心做法會鼓勵更多犯下嚴重罪行的人士潛逃，有損公眾利益。

鄒家成節目後於Facebook發文，指控謝偉俊於節目錄影後出言恐嚇，稱：「你哋啲咁嘅提供協助嘅人，遲早拉埋你。」

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