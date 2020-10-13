習總南巡︱林鄭再自貶港價 稱不介意GDP被深圳超越 斥港過份強調本土文化

中共國家主席習近平南下出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，有指深圳未來在大灣區融合發展下，將是對香港的統戰與吸納主體，香港將趨弱化。身為特區之首的特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時明言，不介意香港的本地生產總值被深圳超越，期望港深兩地有新合作平台，同時批評香港近年出現排斥內地及內地人的風氣，過份強調本土文化，要透過教育和時間才可扭轉。民主黨主席胡志偉指林鄭知道自己受到港人憎恨，故唯有「向北望」，「低聲下氣」擦鞋尋找自己的價值。

因為北上會習總、同時要「等埋」北京批示惠港政策而押後發表《施政報告》的林鄭，在有關訪問中自貶港價。她指出，香港經濟要在疫情中復蘇，離不開與內地融合，下一階段香港目標成為國際科技中心：「我不是很介意人們總是說深圳本地生產總值已經爬到香港頭上了，因為深圳人口土地比我們豐富。但是未來的發展，也希望中央會繼續給深圳特區一些先立先設、突破性、創新的政策，令到香港和深圳的合作，可以在一起全新的平台中進行。」 她「擦鞋」指受疫情影響的時候，唯一有「這麼好的經濟增長」的地方，「就是我們的國家」。

林鄭指，在香港做事真是困難，原因是「香港在被殖民時期留下來的一系列問題」，以及「國際大環境給香港帶來的直接影響」，又認為土地問題對香港是大制約，而香港的政治環境比深圳複雜，形容每次到深圳市，市領導都非常關心及同情自己，因為在內地說得出就會去做，期望中央續給深圳先行先試、突破性及創新的政策，令港深合作可在全新的平台進行。

指少部份人排斥內地

訪問中她也談及香港近年過份強調本土文化，認為有少部份人排斥內地：「香港近年出現一股風氣，就係過份強調本土文化，而且有一啲排斥內地、內地人，但我覺得呢啲都係少部份人。但呢啲行為往往就透過社交媒體或報道擴大，所以令內地人有啲唔舒服......我相信慢慢通過時間，係可以扭轉過來」。她表明政府從來不會因為一小撮人有排斥內地的心態，而減少為青年提供去內地實習、交流、工作甚至創業的機會，將會透過教育，讓年輕一代更加掌握一國兩制，讓他們嘗試進入內地了解發展機遇，減少抗拒感。

稱容許內地港人投票是社會訴求

另外，林鄭月娥亦在訪問中提及，容許內地港人的已登記選民投票是社會訴求，也是社會上聽到的聲音。她稱，除了香港會融入內地發展，政府不少政策亦鼓勵港人在內地居住一段時間或讀書：「點樣令呢啲冇辦法喺一啲選舉投票嘅港人投票？呢個係好實在嘅問題。」她強調經過這次疫情，無人可以預料就算近在咫尺，「但真係返唔到嚟（香港投票），係需要探索。」

選舉管理委員會昨天發表立法會換屆選舉報告書時提到，境外投票問題涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作出研究，特別要考慮疫情對選舉的整體影響、在境外設投票站的可行性及有關地方合資格選民人數，以制訂所需的修例建議。

胡志偉斥向北京擦鞋 無視香港獨有角色

民主黨立法會議員胡志偉指，林鄭整個訪問中就是要向北京「擦鞋」，要香港緊跟內地發展，擔任內地發展的輔助角色，無視、甚至親手摧毁香港本來可以將國際視野和人才幅射到內地的獨有價值。他指，林鄭深知自己被很多港人憎恨，「佢喺香港搵唔到價值，覺得香港不值一顧，所以佢唯有向北望，知道習近平落去深圳，就更加低聲下氣。」

香港人均GDP仍拋離內地三大城市

根據去年初數據，深圳經濟總量躋身中國前三位，首次超越本港GDP，但由於深圳人口較本港多四成，人均計算GDP，本港仍拋離深圳及上海、北京兩大內地城市；以居民平均工資及大學生起薪點計，亦遠高於內地三大城市。

香港統計處去年初數據顯示，香港2018年GDP為2.85萬億港元，人均GDP逾36.5萬港元，折合約32.1萬元（人民幣，下同）；深圳GDP約為2.87億港元，人均GDP約19.7萬元，較北京的14萬元及上海的13.5萬元為高。2017年的香港入息中位數是1.68萬港元，約1.42萬元人民幣。同期北京工資中位數約8,400多元 、深圳8,300多元，上海是7,100多元。

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