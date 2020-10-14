和你Shop文員被控 警指反方向推玻璃門阻入商場

網民去年12月連日發起全港「和你shop」活動，26日當天大埔超級城發生警民衝突，有男文員被指在商場內食肆搗亂，警方擬進入商場時，文員再被指在商場內反方向、向外推玻璃門，令警員未能立即進入商場，警員數秒後從另一玻璃門進入商場。文員今就遊蕩導致他人擔心及阻差辦公兩罪受審。

被告楊浩然（36歲）被指於去年12月26日在大埔超級城C區534號店「星泰真味」內遊蕩，令該食肆負責人符賽珍合理地擔心其人身安全。被告亦被指同日在該舖對開，故意阻撓警員20359賴灝緯執行職務。

警員賴灝緯今供稱，事發時駐守新界北機動部隊，他當時與隊員在超級城外把守，及後為支援商場內的同袍，他與隊員推玻璃門擬進入商場，但遭被告反方向推門頂着，他於是警告被告「我哋警察要做嘢！唔好阻住」，惟被告仍頂着玻璃門，令他及隊員難以進入商場。

賴稱，及後他與隊員在一米外另一道玻璃門進入商場，被告衝至他眼前，雙手推他胸部，隨即轉身向商場內的元氣壽司方向逃走，惟終被他與同袍制服並鎖上手銬。他以行為不檢、襲警、阻差辦公等罪拘捕被告。

聆訊下午繼續。

【案件編號：FLCC1309/20】

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