武漢肺炎︱許樹昌倡樂手表演前做檢測 批部份私家醫生警覺性不足

香港管弦樂團據報一名管樂樂手初步確診武漢肺炎，整個樂團逾百人已被送往隔離；而該樂手上周五（9日）曾於尖沙嘴文化中心參與演出，特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉都有出席，但兩人都並非緊密接觸者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台訪問時，認為現時社區仍有隱形傳播鏈，樂手應先做檢測後才作表演，每一至兩星期或循環接受檢測，確定無帶病毒才表演，亦呼籲有病徵或有接觸史的樂手避免演出及盡快求醫。

許樹昌說，樂手沒有佩戴口罩，患者周邊的其他樂手會有較高風險，他們之間雖有膠板相隔，但仍會有飛沫噴出，不過在空氣流通的表演廳下，觀眾席距離仍遠，對觀眾的傳播風險較微。但他亦說，樂手吹奏樂器本身有阻力，不會有很多飛沫噴出，風險相對較唱歌低。

他亦說部份私家醫生警覺性要提高，要求有病徵病人留樣本做檢測，但聽過有醫生指曾建議病人做檢測，對方以自己無事或擔心家人要被隔離等原因拒絕，認為若有患者有病徵仍不肯檢測，可配合罰則，不過擔心部分病人會因為做法嚴厲，而不願求醫。他強調，措施目的應該是鼓勵有病徵人士，盡量使用社區檢測設施，如現時有46間門診不用看醫生仍可免費留樣本檢測。

對於有酒店出現感染群組，許樹昌認為，需要限制酒店房間的聚集人數，如果有訪客進入酒店亦需要先登記，萬一有個案爆發可作追蹤。

梁子超：現場傳播風險不容忽視

呼吸系統專科醫生梁子超在同一節目則指，近患者的表演者風險較大，而表演廳有室內空氣循環，現場的傳播風險低些，但仍不容忽視，因室內換氣安排未必太高，表演時間較長會亦增加風險，而由於表演只是幾日前的事，可能有一半表演者和觀眾仍未過潛伏期中位數，建議相關人士應自我監察14天，並避免到高危地方。他提醒表演者若有病徵時應避免表演。

問到前排觀眾感染風險，梁指出，要視乎當時觀眾席與表演台的距離，及室內空氣循環系統有沒有把氣流帶走，如果台上空氣不是吹向觀眾，傳播風險不會特別高。

梁子超說，表演者需要吹奏樂器，無可能戴口罩，雖然樂器吹出的氣流速度未必特別高，飛沫未必會飛到很遠，但由於表演維持約2小時，如果傳播源持續，在近距離的表演者風險會較大，而較有用時源頭控制，即使觀眾有佩戴外科口罩，但吸氣時側邊漏氣相當嚴重，強調不能只依賴觀眾戴口罩就以為可完全保護，表演者如有病徵或有接觸史應避免表演及盡早做檢測，而在疫情較嚴重或出現反彈時，應該暫停管樂的表演。

何栢良：確診者演奏的樂器屬中風險

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目中則指，確診樂手所演奏的單簧管為中風險，非屬高風險樂器，高風險樂器會噴出較多飛沫，包括喇叭、低音長笛及雙簧管，由於未掌握何時發病，未能評估具體傳播風險。他說今次風險比較大的會是其團員，特別是在後台空氣較不流通，若一起要更衣或用膳會有風險，尤其是若無做好衞生或未有戴好口罩，故今次全部團員送往檢疫屬妥當。他認為，文化中心表演場地樓底高，每小時換氣次數不錯，如果觀眾有隔開坐，全程有戴口罩，傳播風險不會太大。

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