延任議會︱政府修例倡批JR法官3變2 民主派反對 斥北上鄭若驊缺席解畫

司法機構聲稱為加快處理民事案件，尤其免遣返聲請，向立法會提出《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，建議修訂《高等法院條例》中上訴庭處理部份司法覆核許可程序，由一般3名法官改由2名法官便可處理。立法會新一個延任會期處理的正是有關法案，多名建制派議員發言時支持政府修例，認為可讓司法機構靈活調配人手處理其他案件；民主派議員則表明反對有關修訂，認為會影響普通法要求的最高公平標準。

工黨張超雄指，大律師公會早前在立法會發言時曾指擔心有關修訂會影響普通法所要求的最高公平標準，他亦質疑有關做法並不是顧及法庭整體運作效率的最穩妥做法。張又指，香港現時批出免遣返聲請的個案都比其他先進國家低，認為今次修例並無必要。

免遣返聲請積壓個案跌90% 梁繼昌：修例無必要

會計界梁繼昌亦指出，大律師公會已指今次修訂將影響所有司法覆核案件，並提醒當局實施修訂時應仔細考量，確保在效率和公義之間取得平衡。他續指，免遣返聲請個案的積壓數字在2020年只有298宗，比高峯期下跌近百份之90，未來亦未見上升趨勢，同樣認為修例無必要，他並斥推動修例的律政司司長鄭若驊今日未有現身解畫及接受議員質詢，只派出法律政策專員代為出席會議，「我唔知點解佢（鄭若驊）去咗深圳，但唔嚟咁重要嘅立法會會議，我對此表示非常遺憾」。

目前《高等法院條例》第34B（2）條訂明，上訴庭由非偶數且不少於3名上訴庭法官組成，第34B（4）條訂明特定情況亦可由兩名法官組成。今次司法機構建議的修訂如獲通過，將擴大兩名上訴庭法官的管轄權，包括可裁定挑戰原訟庭拒批司法覆核許可的上訴決定，又或者由少於3名上訴庭法官作出、要求批出向終審法院的上訴許可申請。該修訂同時列明，若兩名上訴庭法官無法達成一致共識，上訴庭可恢復3名上訴庭法官做出決定。

郭榮鏗談三權分立 李慧琼屈「離題」熄咪

公民黨法律界議員郭榮鏗指出，建制派和政府早前聲稱香港不存在「三權分立」，但立法會今日討論的條例草案正正顯示香港存在「三權分立」，指香港若不存在「三權分立」，司法機構今日就不用提交該條例草案讓立法會審議，可以改由特首一人說了算。其間代主持會議的民建聯主席李慧琼多次打斷其發言，聲稱其發言離題，更以「熄咪」方式停止其發言。

緊接發言的民主黨鄺俊宇批評李慧琼阻止議員在立法會討論「三權分立」的裁決，連立法會主席梁君彥也不敢作出，相信李慧琼的裁決定必「名流清史」。鄺亦不滿鄭若驊未有現身會議接受質詢，怒斥：「鄭若驊死咗去邊？」，認為應立即將鄭「炒魷」。

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