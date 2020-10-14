12港人送中︱Lunch哥中環讀《蘋果》籲關注 警車前舉「五一」手勢

人稱「Lunch哥」的中學生李國永（David）今日（14日）發起「中環和你lunch-關注12港人」行動，於中環連儂橋讀《蘋果日報》，希望引起市民關注被扣押在內地的12港人。

下午1時許，中環天陰頗大風，David依舊以藍色風褸造型現身，在交易廣場及環球大廈之間的行人天橋（中環連儂橋）坐下，閱讀《蘋果日報》。行動未有如David期望「聚到人」，只有路人行過停下拍照，亦有人對他豎起拇指以示支持。有數名便衣警員及保安人員於附近監察。

David讀報約10分鐘後，留意到干諾道中有警車，便轉移陣地，到警車前舉起五一手勢及讀報，警車不久後駛走。David形容於警車前拍照是「必殺技，好使好用」，他稱近日行動較少警員到場，是因為他於行動中邀請警察一同參與的「策略」奏效，「可能警察唔想畀我計劃成功」。

及後有「美國隊長」之稱的姓馬示威者到場表示參與行動，惟他批評David讀《蘋果》、遞信等行動是「膠化」整場運動，揚言應宣揚獨立意志，又指David不敢叫口號便不是抗爭者。David則回應指抗爭方法有多種，最重要是「保持熱度」，又指「佢想嗌口號我讓個場畀佢嗌」。二人議論一番後約兩時許各自離去。

早前David被學校處罰停課，他透露星期一已如常返學，亦沒有被校方要求停止行動，指「佢哋都知阻我唔到」。而他原本昨日發起「中聯辦和你查詢&睇《蘋果》」行動，因颱風而取消，他計劃將於本周五再次行動。

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