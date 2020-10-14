泳客冒險衝浪被轟自私

【本報訊】颱風浪卡襲港，天文台指海面非常大浪及有湧浪，呼籲巿民遠離岸邊及停止所有水上活動。惟八號風球期間仍有滑浪愛好者及泳客冒險落水及衝浪，亦有巿民在近岸觀浪，幸沒發生意外。有網民怒斥他們行為自私，「萬一出事又要勞師動眾，害人害己」。

每逢打風皆會吸引一班滑浪愛好者到港島大浪灣及石澳泳灘等熱點衝浪，即使武漢肺炎下公眾泳灘封閉，亦無阻他們到場。昨日海面不時捲起兩至三米高巨浪，約20人先後到來觀浪或滑浪。下午2時過後，天氣漸趨惡劣，風浪也比早上大，一對外籍父子持滑板落水，但風浪太大，約15分鐘後放棄離開。另一名哥倫比亞籍的衝浪者，有近八年玩風箏衝浪（Kitesurfing）經驗，他指本港平日風浪小，要打風才適合玩，但他也直言下午大浪灣太大浪不適合再落水。

強風吹翻帆布廣告

此外，昨清晨時分紅磡碼頭海面不時翻起白頭浪，但一班年長泳客仍無懼跳下海暢泳，有女泳客稱會特別小心，「喺附近玩吓唔游去咁遠囉」。不過有自稱做救援的公務員在社交平台指，每次目睹有人在風球下落海游水的報道，「成班師兄弟都會嬲到震」，指救援人員出海拯救「都是半隻腳踏入鬼門關」。

昨中午西環干諾道西131號大廈外牆一幅巨型帆布廣告遭強風吹翻，遮蓋相鄰大廈窗戶，由消防員升雲梯拆除。過去曾因颶風「天鴿」及「山竹」造成嚴重水浸的港島東區杏花邨，管理公司及有關部門嚴陣以待，前晚已在臨海範圍架設水閘，商場、遊樂場和大廈外圍也有木板或沙包，居民亦在窗戶貼上膠紙。不過杏花邨昨早風勢不算強勁，有居民落樓觀浪自拍「打卡」。