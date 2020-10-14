武漢肺炎︱衞生署放生林鄭免「驗武肺毒」 後台逾50人戴罩零接觸疑染疫樂手卻須檢測

香港管弦樂團的35歲意籍低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Iosco），昨日證實感染武漢肺炎，行政長官林鄭月娥於10月9日晚曾到尖沙嘴文化中心觀看他參演的音樂會，專家稱不排除有感染風險。衞生防護中心確認，艾爾高10月11日開始發燒，換言之，他在病毒傳染期間仍有參與演出。中心要求同場90多名樂手送檢，即使當日沒接觸病人、有戴口罩的50多名後台工作人員也要「驗毒」，惟獨包括林鄭、民政事務局局長徐英偉、體演文出界立法會議員馬逢國等座上客，獲中心「放生」，僅需「留意自己身體狀況」。

衞生署今日（14日）公佈，病人曾於10月9日及10日晚上在香港文化中心音樂廳參與樂團演出，由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者，正被安排進行檢疫。衞生署初步調查顯示，曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。

中心在新聞稿解釋這種「差別待遇」是因為表演場地有社交限制措施，因此曾出席該兩場演出的觀眾有戴口罩不屬密切接觸者，毋須接受檢測。但中心承認，50多名後台工作人員也有戴口罩，更沒有接觸染疫的艾爾高，卻要接受檢測。

衞生署亦呼籲於10月9日及10日曾出席該樂團音樂會的觀眾留意自己身體狀況及進行病毒檢測，如有不適應盡快求醫。

初步確診樂手居於東涌藍天海岸 同住家人未有病徵

該名香港管弦樂團樂師為35歲男患者，居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫時未有出現病徵，已被送往檢疫中心，衞生防護中心會在病人住所派發樣本瓶。患者於10月11日開始發燒，10月12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，其呼吸道樣本呈初步陽性反應。

中心又披露，艾爾高10月11日發燒，至12日才分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，證實受感染後轉往瑪嘉烈醫院留醫，據悉情況穩定，暫列源頭不明個案。

由於艾爾高10月9日及10日均在文化中心出演，康文署暫停開放香港文化中心音樂廳14日，文化中心及香港管弦樂團的職員也需留樣本。

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