長毛遇襲老翁認罪稱黃之鋒都要死 官讚熱愛社會 今囚三個月六日

八旬老翁今年4月在中聯辦外以金屬尖鑿刺向「長毛」梁國雄腰窩，聲稱要替天行道，他早前在臨開審前認罪，惟強調是為「香港出頭」，並揚言「一個許智峯，一個黃之鋒，兩個遲早都要死」。而裁判官鄭紀航聞言仍指老翁熱愛社會，只因政見不同而犯案，先為老翁索取社會服務令報告，押至今早判刑，並讓老翁保釋。惟由於報告顯示老翁不適合擔任社會服務，鄭官今終判他入獄三個月六日。

鄭官於判刑後勸喻被告，提醒他不可因任何理由而犯法，要「互相尊重，消除歧見，共同為香港建設和諧社會」。

鄭官判刑時指，被告過往有兩次與賭博相關案底，又指考慮到事主梁國雄是右腰窩擦傷，因而先為被告索取社會服務令報告後始作判刑，惟報告透露被告不適合接受社會服務令，故此法庭的唯一選擇就是判監。

鄭官指，被告以類似鑿的尖銳金屬物件襲擊梁國雄，而案例中遇襲事主的傷勢均比梁嚴重，但被告所使用的武器較案例中被告所用的硬，故採納以四個月監禁作量刑基準。被告在案件開審前認罪，可獲刑期扣減至三個月六天。鄭官宣讀判刑理由時亦引述多個案例，當中有被告原被判監禁，經上訴後獲減刑至社會服務令或緩刑，惟亦有被告不獲減刑。

報稱已退休的81歲被告黃森球，早前沒有律師代表，承認於今年4月16日在西營盤干諾道西均益大廈第三期外襲擊梁國雄，因而對梁造成實際身體受傷。

被告早前認罪後稱「我為香港出頭，冇人迫我，我自願」。鄭官再問他可有需要求情，被告謂：「冇咩求情，我係有意，你咪揸正嚟做。我係為大家好，唔係為自己。」被告更當庭揚言：「一個許智峯，一個黃之鋒，兩個遲早都要死。」

鄭官向控方索取犯案工具查看，拿上手後謂「都幾重喎」，形容該鑿「金屬、堅硬、尖銳且有份量」據記者觀察，該鑿應常用於地盤鑿地用途。鄭官問被告是否以此鑿犯案，被告反問：「唔通用槍？有槍，我都打佢，喺五金舖買㗎嘛。」鄭官聞言只勸說：「己所不欲，勿施於人。」

及後鄭官認為被告行動敏捷，口中熱愛社會，但因政見不同而犯案，相信其身體狀況可以服務社會，也不會反對社會服務令，故下令先為被告索取社會服務令報告，並讓被告保釋。

【案件編號：ESCC1108/20】

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