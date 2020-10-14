涉強姦女友中學同學 的士司機高院受審

中年的士司機疑趁女朋友不在港，與女友中學同學見面並到對方家中食海鮮。其間司機涉藉醉酒侵犯，強吻並強脫女方衣物，將對方強姦；事主事後躲在房間，司機翌日始離開，並發訊息指「多謝款待」及「Sorry昨晚飲多咗抱歉。」司機被控強姦今受審，控方透露，被告警誡下稱雙方飲醉酒，迷迷糊糊地攬在一起，並謂飲得太醉無法勃起，不肯定兩人曾否性交。

案件今在高等法院開審，被告梁棟華（51歲）被控於2016年11月28日在香港強姦年約40歲的女子X。

X今透過視像系統作供，透露與被告認識多年，對方是她中學同學的男友，大時大節或會聚會，兩人屬普通朋友。X坦言與中同要好，故相信被告「係好好嘅人」，對方亦曾幫助她搬屋及簡單維修家居等。案發前幾日，X約被告案發日食飯並打算將相機充電線交還對方，由於被告女友不在港，故只有她和被告見面。

事主指被告當時不似飲醉

X指案發當晚兩人原本外出用膳，但因她「想食靚蟹」，故改為到她家煮海鮮，被告更自備紅酒。X稱當晚飲了三小杯酒便感到頭暈，當時覺得很奇怪，因為她酒量不止如此，遂攤在客廳沙發休息，後來「暈咗定瞓咗都唔知。」X及後張眼便發現被告壓在她身上，並不斷強吻她，「好大力捽落我塊面度」，X反抗推開不果，被告繼而扯高她上衣，「好大力錫同咬我個胸，有咬我乳頭。」

X續指，被告及後扯低雙方的褲子並將她強姦，X憶述被告當時不斷講粗口，並向她說「Sorry，（X的英文名），我好想插你。」X指兩人跌在地毯上，被告不斷抽插，她的頭則不斷撞到雪櫃；事後她因「好想嘔好唔舒服」，故慢慢爬入廁所 ，其間被告仍不斷撫摸她。X稱進入廁所後「攬實個廁所」，怕被告再將她扯出客廳侵犯。後來X收拾褲子，躲進房間瑟縮一角。X強調當時很驚很暈，「冇諗過佢會咁對我」，她指被告當時不似飲醉，動作流暢且說話清晰。

翌日清晨，X指被告仍未離開她家，直至她稱家人隨時出現，被告才離開。事後X收到被告的訊息，內容為「多謝款待」及「Sorry昨晚飲多咗抱歉。」

控方於開案陳詞中透露，警方於翌月20日拘捕被告，他在警誡會面中透露，當晚與X飲酒，雙方都飲醉，迷迷糊糊地不知怎樣和X攬在一起，清醒時發現雙方全身赤裸。被告自言當晚飲得太醉，陽具無法勃起，不肯定是否與X發生關係。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC414/19】

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