遭禁足九龍城區會做「樣板戲」 鄧炳強厚顏反問：係咪好擔憂我嘅正義呢？

14名九龍城民主派區議員日前聯署去信九龍城區議會主席、民主黨蕭亮聲，要求剔除警務處處長鄧炳強明天（15日）到訪的議程。蕭亮聲今午回覆《蘋果》時指，已經接納14位區議員的要求，並去信要求秘書處剔除有關議程，區議會網站亦已無相關議程。鄧炳強隨即在今天傍晚主動見傳媒回應事件，聲言：「係咪有人唔敢面對我講真相？」

鄧炳強原定明日（15日）到訪九龍城區議會，惟日前區內14名民主派區議員包括副主席鄺葆賢、民主黨黃國桐、社工曾健超等人聯署，去信主席蕭亮聲，要求他運用《九龍城區議會會議常規》的權力，將有關議程剔除，避免鄧炳強到場後只不斷重複警方既有論調，拒絕聆聽和回應區議員對警方執法的質詢，形容鄧只藉「交流」之名到區議會，實為一場「低級、自說自話、充滿偽善與謊言的政治樣板戲」，又將區議會會議當成宣傳警隊「正義」的平台。

由於有過半區議員提出要求，蕭亮聲今天決定取消相關議程禁鄧到訪；至於日後涉及警方的執法問題，區議會會否再邀請相關人員到場質詢？蕭只稱，區議會將「一如既往」邀請相關人士出席，惟「前提係要官員唔好再自行離場」。

鄧炳強反質疑區議員「驚咩呢」

鄧炳強傍晚主動見記者，自稱今日「最後一刻」才收到九龍城區議會主席通知，明天的區議會會議會剔除他到場的議程，理由是有14名區議員聯署，指警務處處長到訪或會「自說自話、謊言連篇」，強調以有關理由拒絕警務人員到訪絕不合理，堅稱自己每次出席區議會會議都有問必答、說事實、不亢不卑。

鄧甚至質疑，相關區議員是否不敢讓他對區議會「說真話？」反問聯署的區議員，「係咪好擔憂我嘅正義呢？係咪好擔憂佢哋嘅謊話，會畀我道破呢？佢哋有14個人，我得一個，你驚咩呢？」

明為七警「暗角打鑊」事件6周年 曾健超斥警方未找數

另一有份聯署的區議員曾健超斥責鄧炳強說：「佢（鄧）面皮真係成呎厚，唔畀個台佢做騷就係驚佢？」他指出，鄧炳強每逢到區議會前都會派人到區議會探路，「上到嚟又十幾人入會議室，個個房都擺人喺度」，而鄧到區議會又不會「正常地」回應議員問題，質疑其實是鄧炳強自己擔憂。

曾健超強調自己「無乜嘢好驚」，甚至很期待鄧到區議會，尤其明日就是他被七警「暗角打鑊」事件6周年，指至今仍未有警務處長或警方「找數」。

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