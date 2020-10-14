三公司關係密切　董事重叠

【本報訊】政府將負責群組檢測的化驗所增至10間，表面上是將合約分散予不同檢測機構，但本報發現，天資基因、駿嶺及中龍三間化驗所的部份高層重叠，其實公司互有關連。由民建聯前成員黃達東全資持有的天資基因，與中龍旗下的化驗公司「共用」同一位醫務化驗師董事，駿嶺的董事和股東同時在天資基因擔任要職。這三間關係密切的化驗所共獲指定負責19個群組，估計收取費用5,300萬元。

天資基因由民建聯前成員黃達東一人持有，他2011年首次參選區議會美孚南選區，該選區其後被揭發有懷疑種票個案，有住址出現「一屋七姓十三票」的選民登記。黃去年競逐連任，在選舉前退出民建聯，最終敗於公民黨周琬雯。

天資基因及駿嶺兩間化驗所的董事原本均沒有醫務化驗師資格，直至今年4月及6月才分別委任註冊化驗師加入董事局。以天資基因為例，現任董事中只有魯慶榮為註冊醫務化驗師，今年6月23日才獲委任董事。魯加入董事局後兩個月、即8月25日，天資基因即獲政府委聘，現時負責包括環保署前線員工等共10個群組的病毒檢測。

駿嶺唯一股東莫志鈉曾以基因健康管理顧問身份出席天資基因講座；駿嶺兩名現任董事孫詠琪及鄧國全於2017年的傳媒報道中，被提及分別是天資基因的行政總裁兼創辦人及實驗室總監，可見天資與駿嶺有關連。

本身為註冊醫務化驗師的鄧國全今年4月17日才加入駿嶺，駿嶺8月26日起獲得政府採購服務合約，為升降機及自動梯行業從業員等共七個特定群組檢測。

中龍早前被本報踢爆不符醫務化驗所資格，需將檢測工作外判予其他合資格的檢測公司，其中慈雲山居民檢測樣本被送往基因化驗所有限公司，疑為中龍的外判化驗所。公司註冊資料顯示，駿嶺董事鄧國全及孫詠琪亦是基因化驗所的董事及股東。

負責19群組 涉5,300萬元

中龍今年7月才成立的子公司中檢醫學檢驗有限公司（中檢），亦找來天資基因的魯慶榮出任化驗師董事以滿足法例要求，足見幾間公司關係千絲萬縷。

據政府提供的資料計算，中龍、天資基因及駿嶺現時負責共19個特定群組，共已完成超過14萬個樣本檢測，以每個樣本370元計算，涉及約5,300萬元檢測費用。