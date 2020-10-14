梁振英洩教師個人資料玩批鬥 私隱署收17投訴 議員研申禁令

全國政協副主席梁振英，昨日在社交網站發佈18名教育工作者的控罪和案情，更列出涉事教師的任職學校等資料，被轟是對教育界進行「文革式批鬥」。私隱專員公署今回覆《蘋果》指，截至今早共接獲17宗相關投訴，將根據既定程序處理上述投訴，現階段沒有補充。

教育界議員葉建源批評，梁振英昨公開18名教師資料的做法非常瘋狂，並指梁振英特首5年任期內，令教育界陷入非常困難的階段，現時更用政治鬥爭的方式，在香港進行一場教育的文革式批鬥，只會為香港帶來傷害，而不是復原。他稱會研究梁振英的做法有否違反私隱條例，探討向梁振英發出禁制令的可能。

葉強調，梁振英不惜犧牲老師和香港巿民利益，公開教師資料做法只是想撈取個人政治本錢，呼籲教育界不應被梁的無謂舉動影響心情，而應集中精力做好工作，社會人士亦不應傳播或轉發梁振英的Facebook帖文，以免梁藉此向中央領取功勞。

民主黨許智峯昨亦表明，計劃向私隱公署投訴梁振英及不排除提出私人檢控，批梁有關做法是對教育界進行文革式批鬥，嚴重違反私隱條例。

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