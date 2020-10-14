延任議會●拆局︱民主派首3小時6度點人數 建制預告「日以繼夜」審大灣區投票

延任一年的第六屆立法會今天展開新會期首次會議。近日傳出政府下月就實施境外投票提出修例，民主派甫開會就採取拖延政策，多次要求點算法定人數及接力發言，務求拖慢整體審議進度，有建制派形容對泛民的策略「預咗」，預告若出現肢體衝突必會出動「殺手鐧」，報警以《國安法》處理，並明言內地港人在境外投票為未來一年重點項目，要趕及明年初三讀通過修例，料會以審議「一地兩檢」日夜開會形式趕進度。

由於特首林鄭月娥日前押後宣讀《施政報告》，今日立法會大會早上11時一開會便進入審議法案環節，民主派截至下午2時，已六度要求點算法定人數。據了解，民主派今日將會全力進行「文鬥」，除點人數外，亦積極就政府首項條例草案、涉及免遣返聲請問題的《2019 年成文法(雜項規定)條例草案》發言，有民主派議員相信，若然全體民主派議員配合，有可能到今天大會結束時，立法會仍未能表決該草案。

若有肢體衝突 建制派預告報警以《國安法》處理

多名建制派議員都對民主派點人數拖延的政策表示不感驚奇，又指民主派點人數政策只會在法案二讀期間奏效，倘進入全體委員會階段，法定人數因早前修改《議事規則》後下降至20人，較難突襲成功，加上「港版國安法」生效後，若民主派以肢體衝突形式阻撓會議進行，建制派必會報警，要求以《國安法》處理，比起以往報警後以特權法控告議員的力度更強。

有建制派又指，即使政府要提出極具爭議的選舉安排修例，目前提早拉布的影響都不大，一來政府可以調動議程，二來修例要走程序經法案委員會審議，都可以如以往審議高鐵「一地兩檢」般，密集式開會趕進度。

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