習近平南下︱港青唔buy「向心力論」 直斥大灣區零吸引力

中共國家主席習近平南下，發表「向心力論」，指大灣區為國家重大發展戰略，揚言要吸引更多港澳青年到內地學習及就業，增強他們對祖國的向心力，惟大部分香港年輕人對此不敢苟同，更有年輕一輩指大灣區對其「零吸引力」，難以透過任何政策增加青年對祖國的向心力。

現時就讀中學的Mike指，大灣區的構思「唔係好關我事」。他直言，去年反修例社會運動過後，兩地在制度及價值上的差異浮現，可謂涇渭分明，政府或可實行措施，以洗腦教育或強迫等手段令下一代青年很愛國，但對於這一代的年輕人而言，「做咩（政策都）唔會吸引（到青年愛國）」。

林小姐：大灣區好奇怪，唔係咁鍾意嗰邊

正處於求學階段的黃小姐及林小姐，亦稱大灣區對她們「零吸引力」。黃小姐表示，準備到外國就學，且正考慮移民，稱「無向（大灣區）嗰邊再諗」，並不相信大灣區可增加青年對祖國的向心力的說法。林小姐則認為香港很好，會選擇留港升學，但強調大灣區對她零吸引力，「大灣區好奇怪，唔係咁鍾意嗰邊」。被問及有否任何妙計可增加青年對祖國的向心力，她們則指「完全諗唔到」，認為兩地差異難以修補。

黃先生及黃小姐表示，大灣區對其沒有任何吸引力，並指如想透過大灣區增強香港青年對祖國的向心力，是沒有任何可能。黃小姐稱，「因為（係）香港人，你對嗰邊（大灣區）係唔會有任何興趣，你點推廣，都係企開啲咁」。黃先生指，自己視香港為家，僅將大灣區的發展當為花邊新聞，並不會視為自己的發展的可能性。

醫護A小姐：可能到我死咗 都未見到中國有自由民主

身為醫護人員的A小姐亦指，大灣區對她一點吸引力也沒有，她指「同樣嘅東西我喺外國都攞到，但係我外國有自由依啲東西 ，which佢（大灣區）畀我唔到」，反問如有能力去大灣區，為何不到外國發展。她批評，內地處理武漢肺炎的手法極不透明，「發現咗新嘅嘢（病毒）會唔會俾人滅口呢」。她指中國若有自由及民主，大灣區或對香港青年有更大吸引力，被問及她認為中國何時才會有自由與民主，她則冷笑指「可能到我死咗，我都未見到呢樣嘢」。

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