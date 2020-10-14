染食肉菌翁植皮後亡 醫生否認承諾傷口無菌才開刀

85歲老翁在巴士意外跌倒弄傷右小腿後感染食肉菌，被送往聯合醫院治療，接受清創及植皮手術。惟其後老翁病情惡化，最終須截肢保命，術後四天逝世。死因庭繼續研訊，家屬早前投訴醫生隱瞞死者受細菌感染，堅持做植皮手術。死者兒子今指，父親進行植皮手術前，他曾向醫生表明要確保父親傷口沒有細菌才可做手術。醫生則供稱從未作出有關承諾，反駁指傷口不可能完全無菌。

死者張興祥（85歲），據經常探望死者的媳婦盧康貴供稱，死者患糖尿病，2014年11月在巴士跌倒，左邊小腿感染食肉菌，翌月1日送入聯合醫院，其後共進行五次手術，當中包括清創、植皮及截肢程序，最終於2015年1月16日離世。

聯合醫院骨科副顧問醫生唐尚志供稱，其團隊的醫生曾為死者做植皮手術，術前他與家屬商討死者病況，最終團隊決定為死者進行植皮。死者的兒子於庭上質疑唐，指對方明明承諾先等待死者的傷口種菌報告，才決定是否做手術；他亦曾明確向唐表示，死者傷口沒有細菌才可做手術。

護士被指沒向醫生轉達被告劇痛

唐回應指他曾說過「等埋report（報告）睇下點先」，但沒有承諾死者傷口完全無菌才進行手術，強調傷口沒可能完全沒有細菌，又指普通人身體上也有細菌。死者媳婦表示，醫管局指引寫明若病人傷口有細菌，不可進行植皮手術。唐指醫管局指引是一般性原則，最終仍要因應病人實際情況行事。

聯合醫院麻醉科醫生陳安琪供稱，曾在死者進行清創手術前為其注射麻醉劑。陳指死者術前情況正常，脈搏血壓穩定。死者兒子表示，死者術後曾抱怨手術時極度痛楚，「好痛、郁唔到」，並聽見機器聲。兒子曾將父親的說話轉達給一名男護士，但對方未有轉告陳。陳表示，手術期間監察儀器的數據無異常，死者呼吸次數正常、血壓沒急升，亦沒出現痛楚反應。聆訊明續。

【案件編號：CCDI522/15】

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