李八方online︱PK鄧被區會請食檸檬仲要問點解？ 「李偲嫣」可能係答案！

警務處處長鄧炳強好可能係回歸以來，第一位俾區議會拒絕佢出席嘅特區官員。所謂人貴自知，PK鄧食咗檸檬，仲要問點解？仲要鬧返區議會轉頭。有民主派覺得，撫心自問就知啦，淨係睇吓佢點處理李偲嫣違反限聚令就知。

油尖旺區議會副主席余德寶喺社交網站出post問，「點解李偲嫣送花唔使收599G告票？」是咁的，之前PK鄧去油尖旺區議會嗰陣，除低咗口罩嘅李偲嫣上前送花。余德寶話，當時李偲嫣並唔係一個人，而係同一眾人士，擺明就係有「共同目的」啦，支持警察吖嘛，但係咪咁就係可以無法無天呢？特別PK鄧收咗李偲嫣嘅花，而同一場合民主派畀本《元朗黑夜》PK鄧，PK鄧就拒收，即係親疏有別。

余德寶仲話，有記者問過PK鄧點解李偲嫣唔使收告票，點知PK鄧話「依法辦事」。其實香港一直以來嘅問題咪就係咁囉，有啲人做乜都錯、有啲人就做乜都啱，公平咩？難怪余德寶話會就呢件事出投訴信，不過唔知投訴完有冇用啫。

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