債主臨門|福臨門第三代遭追債810萬元

「富豪飯堂」福臨門第三代徐德強屢被入稟追債，日前再遭一間投資公司入稟高等法院，追討約810萬元欠債。

據入稟狀指，涉案債項由名為鄭洪(譯音)的人士借予被告徐德強，及後債項轉讓予原告新峰投資(亞洲)有限公司，原告指被告拖欠本金為807萬元，截至今年8 月累積利息3萬多元。

徐德強先於今年3月曾遭恒昌國際財務有限公司入稟追債，指他於2014年借下2,000萬元後，一再延期仍未還款，遂興訟要求徐本利歸還合共3,290萬元。

至5月起再先後遭多人興訟追債。資深投資者兼陸羽茶室股東之子盧華標入稟，指徐承諾分期還款393萬元，惟只還款5萬元，遂興訟要求徐歸還至少共約396萬元。

而財務公司Crown Credit Finance Limited則指徐德強去年充當擔保人，涉及借貸3,100萬元，但債仔未有依期還款，遂入稟連本帶利追討3,289萬元。

另外，發達財務有限公司指2017年5月與徐簽訂借貸協議，向徐借出500萬元，惟徐僅償還部份款項，仍拖欠本金和利息，遂向徐及有關借貸擔保人追討欠款連利息共逾336萬元。

尚誠融資有限公司亦控告福臨門（九龍）酒家有限公司及徐德強，指福臨門去年9月抵押尖沙嘴山林道物業借貸，並由徐德強做擔保人。尚誠融資入稟高等法院要求還款，惟未有註明涉案銀碼。入稟狀沒有透露實際追討金額，只稱超過300萬元、即高等法院可處理民事訴訟的最低金額。

今年6月徐德強與父親徐沛鈞曾被易財務有限公司入稟追債1,355萬元，涉及三個抵押物業。

上月底，原告胡偉亮（譯音）入禀指徐德強拖欠逾479萬元人民幣。

【案件編號：HCA1742/20】

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