葵涌母子的悲劇，在余潤成腦海中預演過一次又一次，他早擔心疫潮下特殊人士服務停課，一家人逼在蝸居，家長會壓力爆煲。十多年前，他決定辭工全職照顧患有中度智障及自閉症的長子靖海，亦多番站出來為特殊人士家長向政府爭取權益，素來敢言的他被稱為「余大俠」。靖海今年19歲，沒有語言能力，15歲起申請津助院舍，漫長的輪候年期已過了四年，尚有一年便會從特殊學校畢業，「我要喺冇學校支援下等多十年喎，呢啲慘劇隨時發生喺我哋身上」。

記者本想請余大俠與靖海一同受訪，不過余大俠說靖海最近心情惡劣，大發脾氣，不便外出。他獨自到家附近的公園，見面之初大家以酒精搓手液消毒洗手，他冷不防「口雪口雪」叫，原來早前兒子抓傷他的傷口仍未癒合，酒精令傷口刺痛。他兩條手臂早已滿佈抓痕和指甲印。舊患未癒，新傷又來，受訪前一個星期，靖海便發了兩年以來最激烈的一次脾氣，不但出盡力咬爸爸的臂膀，更想打媽媽，余大俠使盡渾身解數抱緊兒子阻止，自己幾乎透不過氣。長久以來的搏鬥，余大俠早已五勞七傷，雙腳不太靈活，下樓梯也叫苦連天。

聞勞福局推搪 「想打爆電視機」

這一秒風平浪靜，下一秒都可以掀起巨浪滔天，因為靖海的情緒難以觸摸，隨時會想起幾日前的不快便會號哭大叫，攻擊家人，甚至自殘「撼頭埋牆」、大力搥自己心口，「對住我哋照顧者嚟講，屋企幾靜態都會緊張下一刻嘅嘢」。日復日的精神繃緊，余大俠患上驚恐症和抑鬱症，有時會緊張至腰間神經劇痛，他說每次受訪都猶如把傷口剖開一遍，心情難以平復。

疫潮之下，靖海以往上學的規律生活沒有了，生活作息打亂，余大俠兩夫婦亦無覺好瞓，要「輪更」陪伴，以防發生意外，「以前我哋試過兩個人瞓咗，佢喺廚房倒晒啲嘢出嚟，洗潔精、豉油、麻油、油、辣椒醬，佢唔止倒，仲拎嚟揈，牆又有，爐頭又有，天花又有，四周圍都有，我最高紀錄喺入面洗咗七個鐘頭」。

立法會福利事務委員會上月召開特別會議，討論照顧者支援及殘疾人士住宿照顧服務，余大俠原本也打算出席發言，但當日因為兒子發脾氣，他要在家中安撫兒子，最終無法出席，「好彩我冇得去，我喺屋企都聽到想打爆部電視」，他憶述勞福局康復專員陳詠雯錄音機式一再重複，要花一年研究照顧者政策，「我哋呢班人唔係今日先爆出嚟㗎，佢哋見咗我哋好多年㗎啦，佢個嘴臉真係同林鄭一樣……」

但最叫余大俠氣憤的，是建制派立法會議員邵家輝建議，既然本地津院名額不足，智障人士及其家長可搬去大灣區居住，接受相關服務，余大俠形容建議猶如「圈養」特殊需要人士，「傷健人士一區，殘疾人士一區，𠵱家做咩呀？動物園呀？當真係去大灣區，我哋全家移民上去呀？定得閒先上去睇個仔？點解我哋唔可以喺我哋長大生活嘅地區，你呢個政府係負責我呢個地區嘅事務，而安排唔到我喺呢個地方生存，要我哋去第二個地方呢？我真係唔係好明！」離地建議一句惹惱一眾照顧者，他直斥邵家輝根本不了解照顧者需要。

余大俠無奈說，特殊人士的家長必然要依靠政府的勞福制度，有人卻誤會他們「推子女入院舍就安樂」，「其實唔係㗎，冇人想咁做，只係我哋身心都疲累到一個點。喺院舍幾點鐘食、幾點鐘屙，完全安排晒嘅，常人會唔會過呢個生活？」

他擔心自己一旦離世，靖海踏入中老年會更無助，「對大仔（成年智障人士）嚟講，佢哋有三個院係會輪流去，津助院舍輪到啦，發覺你個仔唔得，有挑戰性行為，就送佢去醫院，醫院校完一輪藥，津院冇咗個位，就走去私院，住咗一排又話搞唔掂佢情緒，又去醫院校藥，又再去返津院，不停輪迴緊，有好政策邊使咁樣？」