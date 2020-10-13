疫情速遞︱港昨增8宗個案2源頭未明 China Secret群組患者續增（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情仍然反覆，昨日（13日）午間掛八號風球，衞生署改以文字交代最新疫情。衞生署昨日表示，再多8宗確診個案，當中4宗屬本地感染，2宗來源未明，是連續兩日出現未知源頭個案。而目前的感染群組中，China Secret群組昨日又有新個案，患者是群組中，曾去過港威酒店房內多人派對確診者的密切接觸者，即是港威酒店派對的二代傳播。

而香港管弦樂團昨日亦證實有團員確診，患者曾參與上周五的演出，其中多名官員包括特首林鄭月娥都有出席，特首辦昨回應指，林鄭當晚未有與團員接觸。

另外，政府昨日亦公佈再度延長社交距離措施，包括食肆繼續維持最多4人一枱，堂食時間由凌晨5時正至晚上11時59分；酒吧最多2人一枱。限聚令最多4人、維持「口罩令」，及登上公共交通工具時要戴口罩。

另外因為八號風球，衞生署轄下供送交深喉唾液樣本作病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點暫停開放，4間臨時檢測中心包括灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心亦全日暫停開放。而民政署安排供九龍城區泰裔人士送交深喉唾液樣本病毒檢測的樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心收集點亦暫停開放，收集樣本瓶的日子將延至今日（14日）上午9時至中午12時。

醫管局表示，截至今早9時，過去24小時再多10人康復出院，累計有4,931名確診及疑似病人出院。現時仍有130名病人在18間醫院留醫，當中10人危殆，8人情況嚴重，其餘112人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至10月13日18:40）

5,201宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,931宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

130名確診者仍留醫，10人危殆（第1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110、5152及5185號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月13日10:27）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,591宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診530宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月13日07:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,760萬，全球死亡人數突破107萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過776萬宗，死亡人數突破21.4萬人。印度確診人數超過712萬，位居全球第二，死亡人數逼近11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破509萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過130萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

感染武漢肺炎的美國總統特朗普，出院一周後將恢復競選活動，周一前往佛羅里達州桑福德（Sanford）造勢。特朗普出發之際，白宮醫生公開備忘錄，指出雅培藥廠BinaxNOW快速試劑結果顯示，特朗普連續多日的病毒檢測結果皆呈陰性，不會播毒。醫生強調並非單憑BinaxNOW的檢測結果判斷特朗普的情況，臨床和實驗室數據亦顯示特朗普體內「沒有可察覺的病毒複製」。

負責保護教宗的瑞士衞隊，四名人員確診且有症狀。梵蒂岡周一表示，四人已被隔離，正追踨密切接觸者。不過，83歲教宗方濟各周一接見澳洲樞機佩爾（George Pell）時沒戴口罩。

英國首相約翰遜周一公佈將在英格蘭實施三級封鎖制抗疫，利物浦所在的默西賽德郡（Merseyside）被列入「極高」等級，酒吧必須暫停營業，利物浦酒吧業界叫苦連天，說新措施會摧毀生意。英國政府其後澄清，在「極高」等級地區，酒吧若以餐廳形式營業，提供膳食，酒僅為佐餐的話，仍可繼續開門做生意。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,768,629 (214,844)

印度 7,120,538 (109,150)

巴⻄ 5,094,979 (150,488)

俄羅斯 1,305,093 (22,594)

⻄班牙 918,223 (33,124)

哥倫比亞 911,316 (27,834)

阿根廷 894,206 (23,868)

秘魯 849,371 (33,305)

墨⻄哥 817,503 (83,781)

法國 743,479 (32,825)

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