公務員宣誓︱民主派議員斥如同「攬炒」政府團隊：變成20萬公僕頭上一把刀

公務員事務局日前公佈，今年7.1或之後受聘的公務員，須宣誓或作出聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責。多位議員及社區組織今日（14日）發起民間聯合聲明，要求立即撤回有關決定，並批評港府強推宣誓令公務員自我噤聲，不敢就港府的劣質施政發聲，形容情況如同「攬炒」政府團隊，「變成近20萬公務員頭上嘅一把刀」，更擔心白色恐怖或會蔓延至其他與政府有關連的團體。

公民中心成員歐贊年批評，港府用盡一切方法清算異見者，如革除教師、投訴法官及定義傳媒等，如今更濫用「港版國安法」控制公務員，認為公務員作為香港人的一分子，表達不同意見、參與遊行及集會是正常行為，不應視為違法。歐又指，公務員的效忠對象是香港市民，而非個別政府政權，要求港府立即撤回公務員宣誓決定，停止踐踏他們表達意見的自由和權利。

長毛斥強推宣誓猶如逼公務員成奴隸

社民連梁國雄形容，強推宣誓和要求公務員成為奴隸沒有分別，在須承擔因違反誓言而被調查或撤職的風險下，他們並無法有效履行公務員職責，包括就政府的不當施政發聲。梁又憂慮，其他法定、公營及資助機構，日後或會面對同樣問題，呼籲香港人要團結一致反對公務員宣誓，「（公務員事務局局長）聶德權要交功課，我哋香港人都要交功課⋯⋯公務員只係第一個拎出嚟祭旗，唔出聲嘅話，下一個就輪到你」。

立法會議員毛孟靜狠批，港府「揸住雞毛當令箭」強推宣誓，要所有公務員效忠權力，重申公務員的服務對象是香港市民，表明絕不接受港府為所欲為、強加白色恐怖。毛又批評，聶德權為向中共表忠，將「港版國安法」進一步延伸至公務員體系，「變成近20萬公務員頭上嘅一把刀」。

立法會議員許智峯指，要求公務員宣誓是政治操作，令他們無法為自己發聲，批評港府借宣誓設下《公務員守則》外的紅線，是非常醜陋的做法。許又指，日後如有公務員被認為違反宣誓內容，不但將失去工作，甚至須承擔被刑事檢控的風險，重申借宣誓打壓聲音是絕不可取，表明絕對會為公務員發聲。

譚凱邦：公務員屬把關角色 盲從無疑是「攬炒」

荃灣區區議員譚凱邦指，要求公務員宣誓效忠政府是非常不合理，「如果我嘅職員要宣誓效忠譚凱邦，成件事幾唔合理？」譚又列出港府近日的劣質施政，包括竄改施政報告發佈日期，及小學老師被取消教師註冊資格等，認為公務員是施政的把關角色，如日後被迫敢怒不敢言，因擔心被秋後算賬而不敢煞停錯誤施政，無疑是「攬炒」公務員團隊。

荃灣區議員潘朗聰指，區議會是被政治操作入侵得最嚴重的機關，形容民政署職員因猜度政府心意，處處刁難區議員事務，擔心政權為公務員設下宣誓紅線，將進一步將香港變成中國、將香港人公務員變成內地的幹部。潘重申，公務員是為香港人服務，不應在其工作中設立完全不能觸摸的紅線，呼籲香港人及公務員要為自己發聲。

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