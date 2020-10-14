習近平南下︱愛國話咁易？習籲吸引港澳青年到大灣區生活 增強對祖國「向心力」

北京一直認為香港教育不善，年輕人不夠愛國，因此引起連串社會運動，粵港澳大灣區似乎被北京看成加強愛國心的平台。中共國家主席習近平在深圳特區慶祝大會講話時提及香港聯繫大灣區對香港的作用，指大灣區建設是國家重大發展戰略，認為要吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往，增強「對祖國的向心力」。

就有關香港部份，習近平發言時提到，要推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化：「這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命。」他指，必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。

他指出，要充份運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，以「增強對祖國的向心力」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！