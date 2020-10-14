12港人送中︱家屬促林鄭向習近平表達關注 促深圳公開官派律師資料

特首林鄭月娥今日與國家主席習近平一同出席深圳經濟特區建立40周年慶祝活動。在香港，被中國公安秘密扣押第53天的12港人，其家屬再次發出公開聲明，要求林鄭當面向習近平表達12港人被秘密關押的關注，並要求中國公開12港人「官派律師」的資料。

聲明提到，正在深圳面見習近平的林鄭月娥身為香港人的特首，不應將12港人生死安危置諸不顧，並責無旁貸要為港人發聲。他們要求林鄭當面向習近平反映12港人遭受秘密關押的不法待遇，並直接向深圳有關部門施壓，公開12港人目前狀況，以及「官派律師」資料。

聲明又透露，昨日家屬委託的內地律師盧思位獲鹽田公安分局通知，被捕者已自行委託律師，但拒絕披露律師身份。他們認為，12港人被送中秘密關押一案，不僅攸關全香港社會的公眾利益，亦已成為國際關注的人權事件，促中方向世界展示「陽光司法」的公平公正，以免中國司法體系的聲譽在國際上進一步受創。

家屬同時批評香港政府一再以謊言敷衍家屬及公眾，以「司法管轄權」為藉口迴避、推卸責任，強調不會放棄追尋真相，及爭取12港人盡快回港。他們也相信，12港人會在囹圄內繼續堅持，直到重踏故土之日。

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