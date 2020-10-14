瑪嘉烈放射科拒交罷工名單 醫管局追殺逼全體醫生解釋

本港疫情反彈下，醫管局對今年初罷工要求政府「封關」救港的員工秋後算帳，日前向相關員工發信，要求解釋當日缺勤原因。據悉，數月前瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管馬嘉輝，拒絕管理層要求交出罷工醫生名單，日前部門內約20名副顧問級及駐院醫生，全部被假定曾參加罷工，接獲要求解釋缺勤原因的信件。公共醫療醫生協會證實，接獲該院放射診斷科醫生求助，指自己沒參與罷工，也接獲相關信件；工會會向行政總裁及人力資源部正式提出質詢。

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醫管局員工陣線今年2月初發動罷工5天，要求政府封關阻截從內地輸入病毒。據悉，事後瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管馬嘉輝，被時任九龍西聯網總監謝文華要求，交出部門罷工醫生名單；但馬醫生拒絕，一度要求不再做部門主管，調回做顧問醫生。有人曾企圖越過馬醫生，要求其他管理層代為搜集部門內罷工名單；但因權限問題，只搜集到罷工護士及放射治療師的名單，而無法收集醫生罷工名單。

醫管局日前向曾罷工的員工發信，要求解釋當日缺勤原因。據悉，瑪嘉烈醫院放射診斷部只有4名醫生罷工，但約20名副顧問級及駐院醫生全部被假定為曾參加罷工，接獲相關信件，而顧問醫生並沒接獲相關信件。謝文華退休後，代理聯網總監是羅振邦，未知今次向沒罷工員工發信是否羅的決定。

「你可以打上法庭，但搞小動作冇必要」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，接獲瑪嘉烈醫院放射診斷科醫生求助，指也沒有參加罷工也接獲信件，工會會向行政總監高拔陛及人力資源部正式提出質詢，等局方回覆才再決定如何跟進。她指，該部門內有醫生已離開瑪嘉烈放射科，只是仍在醫管局，都收到上述信件，連今年7月才入職醫生，根本無可能參與罷工，也有收信。

有公院醫生批評，醫管局的做法很「小學雞」，也質疑其動機；因公院醫生上班診症及寫報告都需要登入電腦，理論上只要查核電腦系統，便知醫生有沒有上班；「同事行得出嚟都有心理準備，你（醫管局）可以打上法庭，但做埋呢啲小動作好不必要。」

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