武漢肺炎︱確診管樂手住所未加強防疫 住戶：全港都擔心 邊度都有個案

初步確診武漢肺炎、曾與特首林鄭月娥同場的香港管弦樂團35歲男樂手，衞生署公佈其住所為東涌藍天海岸。屋苑今日未見有特別加強防疫措施，公園仍有不少兒童遊玩，附近商場亦人來人往。有住戶認為現時全港各處都出現個案，對屋苑出現病例感擔心，亦有街坊稱若有需要會接受病毒檢測。

染病樂手居於藍天海岸1期2座，《蘋果》記者今日下午走訪屋苑，發現鄰近的東薈城商場人流甚多，連接屋苑及商場的天橋亦人來人往。屋苑內未見有特別加強防疫措施，但有不少兒童在屋苑內的公園遊玩，部份未有戴好口罩；其間，記者亦發現有維修工人同樣未有戴好口罩，於屋苑範圍內行走時將口罩拉至下巴位置。

當區區議員李嘉豪昨日於Facebook表示，2座曾有全副保護衣人員進入，並帶走1名住戶，又引述消息指該住戶曾到過會所及泳池，管理處已完成樓層及公共地方消毒工作。其議助透露正向管理處跟進，暫未收到回覆。今日記者現場所見，屋苑會所未有封閉，染病樂手居住的2座亦未見有特別措施。

住戶葉小姐：暫不做檢測

屋苑連接東薈城的天橋是藍天海岸住戶進出的其中一條常經之路，包括附近多個屋苑住戶都會使用。藍天海岸住戶葉小姐表示，有透過區議員Facebook留意最新情況，自己與染病樂手並非居於同一座數，又指屋苑平時的消毒清潔頗為理想。她坦言會擔心染病，但認為疫情之下難以避免住所附近出現病例，「全香港都擔心，冇乜選擇，邊度都有（確診個案）」。她指會做好個人衞生、減少不必要外出，但暫時不會做病毒檢測，除非懷疑身邊有人中招。

附近屋苑住戶李女士表示，自己平日較常途經藍天海岸，認為屋苑衞生措施不俗，包括屋苑有提供消毒搓手液，亦常有清潔工消毒公用地方，但坦言仍會感到擔心。她透露，自己曾做過全民檢測，有需要會再做病毒檢測，一旦感不適會盡早求醫。

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