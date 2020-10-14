中電停抄錶「估」電費 住戶收萬元天價賬單 暴升3倍

有西貢一家六口的住戶近日收到總價13,542元的「天價電費賬單」，較上一期電費3,471元暴增逾萬元（近3倍），該住戶在社交網站群組求助，引起網絡熱議。記者嘗試接觸萬元電費的住戶了解，暫未獲回覆。中電發言人表示，不會就個別個案評論，僅稱早前因應疫情暫停抄錶，其後發出修正賬單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。

《蘋果》最近亦收到住在新界的讀者C小姐求助，她指最新一期電費要交逾5,700元，較上一期約2,000元貴一倍。C小姐指，自己與丈夫、家傭三人同住，雖然疫情關係較多時間留在家中，但對電費增幅仍感詫異，「我呢幾個月都用電（普遍）多咗㗎啦！我又唔會唔開冷氣，有冇理由零零舍舍（今期電費）咁貴？」她向中電查詢，獲回覆8月份沒有抄錶，所以之前低估電費，今期賬單並沒有多收電費。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，近日收到最新一期電費單，要支付2560元電費，而以往只需千多元。他指，今年2月起已經在家工作，對今期電費突然急升感疑惑，「(電費)跳咗個double，屋企正常煮飯、正常開冷氣，我屋企得3個人住喎。」他慨嘆，很多家庭收到電費單都會嚇一跳。

荃灣區議員趙恩來指，中電早前因為疫情暫停抄錶，近日陸續發出修正賬單，有街坊反映部份電費單較上一期貴了一倍，例如由900元增至2,000元，至今共收到數十名街坊求助。他指，疫情期間不少市民在家工作，開冷氣時間較長，可能導致電費大增。

市民在查看電費單時，可留意計算電費涵蓋日期，例如C小姐收到修正賬單，涵蓋6月11日至10月11日，橫跨4個月，原本電費總額逾8,700元，賬單會扣減上一期C小姐已繳交電費逾2,000多元，得出尚要繳交5,000多元電費。

中電：上半年住宅售電量按年升約10%

中電發言人回覆，隨疫情的發展，今年7月中起減少例行抄錶，至8月底恢復服務，惟高風險地方的抄錶工作繼續暫停。暫停抄錶期間，除已安裝智能電錶的客戶外，其他客戶或會收到估算賬單，中電會根據客戶去年同期之實際用電量估算電費。

當抄錶服務恢復後，會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正賬單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。修正賬單會按比例調整累進制級別，即現時每兩個月首400度用電屬第一級別收費，如修正賬單涵蓋4個月，首800度用電都會屬第一級別收費，因此客戶並不會繳付更高級別的收費率。

發言人又指，今年上半年住宅客戶售電量較去年同期上升了約10%，反映政府的防疫措施所帶來的影響。由於估算電費是按去年同期沒有在家工作等情況的用電量估計，市民於疫情期間更多時間留在家中，加上今年5月和6月氣溫上升，多項因素令住宅客戶的實際用電量上升。

中電已在網站上載了「賬單派遞、估算及修正賬單的常見問題」以及短片。客戶若對賬單有疑問，亦可透過網上服務， 或致電客戶服務熱線2678 2678查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！