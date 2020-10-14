屢想取代香港未見成效

【拆局】國家主席習近平南下出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，外界預期為深圳提升地位，成為日後大灣區龍頭，甚至取代香港金融中心角色作支持。不過有不少專業及金融界人士認為，北京以類似「政策式」催谷不同內地城市取代香港已非第一次，但一直未見可取代香港例子，「關鍵不在有冇政策同硬件問題，而係一啲好根本嘅嘢，好似人民幣自由兌換、資訊自由流通、法治等，呢啲北京唔可能放寬。」

深滬未入流 外資寧選星洲東京

有專業界人士指，北京之前有提出搞上海自貿區、前海發展區、甚至海南免稅區，每一個計劃也是中央給政策、先行先試，希望複製另一個香港，「但到今日都唔見得成功」，他又以2009年總理工作報告提出，要在2020年前將上海打造成國際金融中心，「當時好多人好驚香港被上海取代」，但到今天上海交易所交投量超越香港，「但係只要睇吓，幾多國企民企仲要嚟香港上市吸資，就知上海所謂超越香港嘅國際金融中心，根本仲未入流，更加唔好講取代香港」。

有金融界人士則說，除非大陸可以容許人民幣自由兌換、全面開放資本賬、資訊可自由流通、有完善法治，否則深圳即使有北京政策支持，亦難取代香港，「即使北京收緊對港控制，令香港環境同大陸城市冇大分別，但外資已講緊係以新加坡、東京、甚至台灣代替香港金融中心角色，而唔係要去深圳。」