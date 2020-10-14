基準試普通話英文聆聽達標率大跌 「行伍」誤聽「航母」 混淆「testing」「tasting」

考評局公佈「2020教師語文能力評核報告」（基準試），在普通話評核方面，「聆聽與認辨」一卷達標率僅55%，較去年急挫7.5個百分點，有考生更將「行伍」誤聽成「含糊」或「航母」；英文科聆聽卷達標率亦較去年下跌8.07個百分點；受疫情影響，兩科課堂語言運用觀課評核均未有完成。

今年有1,124人參加普通話評核，當中聆聽與認辨試只有55%考生達標，較去年急挫7.5個百分點；拼音及口語卷的達標率分別為65.8%及78.1%，較去年分別上升7.5及0.9個百分點。

報告指，在聆聽辨誤方面，不少考生識別不到一些不符合普通話規範的說法，例如「那當然的事兒啦」、「額滿就報不到了」；又誤將一些普通話說法判為不符合規範，如「又死機了」、「我大了 」。聽辨詞語方面，有考生將「行伍」誤聽成「含糊」或「航母」。

報告建議，考生需提高普通話的敏感度，整體認識粵普音系差異，擴大普通話詞彙量；在辨析音近詞語也需改善，如有考生將「蔬菜」誤作「素菜」等。

英文聆聽卷達標率大跌8個百分點

今年有1,213名考生參加英國語文科評核，閱讀、寫作及說話的達標率分別為89.6%、50.2%及62.3%，較去年上升5.7、7.8及4.3個百分點，聆聽卷達標率則較去年下跌8.07個百分點至78.33%，但寫作卷仍是英文科達標率最低的試卷。

報告指，有考生在聆聽卷上錯誤拼寫答案關鍵字，如「aggressive」及「anonymously」，亦有考生混淆「testing」及「tasting」。報告提醒考生留意問題的措辭，確保答案是合理及語法結構適合，又建議多聽各種英語口語。

據教育局規定，公營學校在職英文、普通話教師需要通過基準試評核；就讀相關學位、曾受相關師資培訓的準教師可獲全面或部份豁免。

今年基準試常見錯誤

●普通話

1. 錯誤聽辨詞語：「行伍」誤聽「航母」或「含糊」

2. 錯誤辨析音近詞語：「 蔬菜」誤作「素菜」、「捏擠」誤作「捏緊」、「寓意」誤作「喻意」。

3. 未能識別不符合普通話規範説法：「那當然的事兒啦」、「額滿就報不到了」

4. 誤將普通話說法判為不符合規範：「又死機了」、「我大了 」

●英文科

1. 錯誤拼寫答案關鍵字：「aggressive」及「anonymously」

2. 混淆詞語意思：「testing」及「tasting」

資料來源：考評局2020教師語文能力評核報告

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