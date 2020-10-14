打鼓嶺昇平學校舊址建711伙過渡房屋 交博愛醫院營運

公營房屋供應大落後，一般公屋申請者的平均輪候時間長達5.5年，政府早前指未來3年可提供1.5萬個過渡性房屋。運輸及房屋局在社交網站透露，位於打鼓嶺的昇平學校舊址，將興建711個過渡性房屋，並由博愛醫院負責興建及營運，市建局則會支援前期工作。

運房局昨在社交網站上載短片，指佔地約11萬平方呎的打鼓嶺昇平學校舊址，將興建711伙過渡性房屋。項目將由博愛醫院負責興建及日後營運，該院董事局主席簡陳擷霞稱，公屋資源對基層家庭十分重要，但輪候上公屋需時很長，決定接受政府邀請「接手」打鼓嶺過渡屋項目。她形容，項目對博愛醫院是新嘗試，但作為慈善團體缺乏專業知識，亦沒有足夠經濟能力推動項目於兩年內完工。不過，市建區將支援項目的前期工作，如向政府部門入紙申請地皮短期租約、提供專業諮詢及免費顧問評估等。

運房局早前成立專責小組處理過渡性房屋事宜，未來3年目標供應1.5萬個過渡性房屋單位，現時已覓得足夠土地提供1萬個單位，正探討在多幅不會於短期發展的「政府、機構及社區用地」提供過渡性房屋的可行性，以達到餘下的5,000個單位目標。

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