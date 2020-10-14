浪卡襲港｜天文台認預測工具有誤差致「無風八號風」 下月仍有機打風

天文台昨日發出八號東北烈風或暴風信號長達十多小時，各區風力未算強勁，有網民更戲言為「無風八號風」。天文台助理台長陳栢緯於商台節目承認，他們預測工具有誤差，原先預計香港南部出現烈風，而大風區域與其他地區鄰近，憂慮如出現誤差，或會令市民受影響。他們亦預料大雨區會較接近香港，甚至覆蓋全港，基於安全考慮才發出八號信號，惟實際情況最終與預測不同。

陳栢緯表示，秋天颱風的特色是會受季候風所影響，是次東北季候風與熱帶氣旋「浪卡」相遇，易導致叠加效應，風力亦會因而增強，加上兩股氣流匯聚，有機會帶來大雨。他指，事後總結，估計因北面吹來空氣較乾燥，結果「浪卡」帶來的雨水已被蒸發，令雨勢較預期小，天文台會總結是次經驗，檢視如何改善。他續說，天文台預測今年內有4至7個颱風到港，目前只出現了4、5個，不排除下月（11月）仍有機會有颱風襲港，呼籲市民要有防風準備。

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