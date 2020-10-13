蘋論 ：回到陝甘寧邊區的窯洞去（古立）

颱風「浪卡」在香港西南420公里外撲向海南島。風平浪靜、雨也不落多一滴。標榜「科學創新、服務用心」的天文台卻自清晨即掛起八號風球、聲言到晚上6時後方考慮落波；此乃67年來距離最遠而須港金、港股休市，學校停課的颱風。以抵禦颱風的能力論，今日的香港跟67年前不可同日而語。不受天氣影響、全電腦操作的國際金融中心無緣無故停擺一天，不可謂不「創新」也。難怪有人揣測，天文台此舉別有「用心」。

深圳發展靠揩香港油水

最大的「用心」莫如習近平南下慶祝深圳成立特區40年，750萬人須休市、停課，禁足在家，專注領導人的訓示。次一級的「用心」是讓到了最後一刻方喝停施政報告的777抽身到深圳覲見習大大。若然天文台果有此等政治考慮，香港尚餘多少「高度自治」空間，不言而喻。繼公務員體制、教育、警隊等向來讓香港人引以為榮的範疇一一淪陷，若是天文台也執行起政治任務來，港英遺下的軟實力將蕩然無存矣。

哪怕天文台尚未至於淪陷，據聞早於2018年香港的經濟產值已給深圳趕過頭來。然而鄧小平在1980年並不只是發展深圳一個特區，此外尚有汕頭、珠海、廈門四個對外窗口。40年後，其餘三個可有像深圳般的輝煌成績？沒有。深圳成而其餘三個特區不成，箇中原因清楚不過：毗鄰香港是以揩到自由開放國際都會的油水。換言之，拿走了自由開放的香港，深圳是另一個珠海、汕頭以至廈門而已。深圳今後能否像過去40年那般飛黃騰達，端視乎香港尚能發揮多少港英遺留的軟實力，自由開放。國安法後，雖三尺孩童對此亦再無懸念矣。

習近平南下之先，國務院發表了《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，似是要進一步開放市場，發展金融、高科技，「推進更高水準深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能」。即使有此主觀意願，亦舊酒新瓶而已。2010年雖尚未登基，習近平已親自指導深圳發展前海為特區中之特區；揚言將採用普通法，好跟國際金融中心的香港爭一日之長短。十年後，大陸企業集資依然以香港為首選，海外人民幣交收依然以香港為中心。除了滿目高樓大廈，前海似乎無甚國際金融活動可言。無他，資訊閉塞、禁制言論，何以成就為國際金融中心？

「自力更生」反映陷入絕境

自由開放方有真發展雖是鄧小平口中的硬道理，習近平看來卻要自絕於全世界。他在潮州指出，「中國正遇到百年未有的大變局，要走自力更生的道路，要『自主創新』的自力更生」。所謂「百年未有之變局」，無疑是指歐美日本澳紐等國差不多一致敵視爆發武漢病毒、逼迫香港的大陸，尤其針對戰狼上身的習近平。Pew Research Center的國際民調顯示，全球起碼有七成人對習近平處理國際事務的取向不放心；其洶湧之情，得未曾有。憶昔改革開放之初世人對中國充滿友善的期盼，跟今天一面倒的仇視是個180度的逆轉。惟其被國際孤立制裁，習近平方將「自力更生」此四字真言宣諸於口。果如是，香港更莫說深圳的前景又安能樂觀？

對中共來說，「自力更生」此四字真言有特殊意義。上個世紀40年代，被國民黨圍剿，躲到延安窯洞的中共面對毛澤東口中「吃不飽，穿不暖，生活用品奇缺」的投降厄運，不得不以「完全自力更生的自給自足」以圖存。

1956年中蘇反目成仇，毛澤東乃有「自力更生為主，爭取外援為輔」的阿Q式指示。1962年大躍進餓死四、五千萬人後，則再打出「奮發圖強，自力更生」口號，苟延殘喘。足見此四字真言儘管豪氣干雲，實是陷入絕境的哀嚎。

習近平捨鄧小平始創的自由開放陽關大道而不由，奢言「自主創新」的「自力更生」，他不是要回到陝甘寧邊區的窯洞去吧？

古立

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