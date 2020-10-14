光復區會●屯門︱律政司又出手要求中止申領開支訴訟 盧俊宇拒絕：我哋好大機會勝訴！

部份民主派區議員今年6月、7月為「6.20三罷公投」和「民主派初選」，以其議員辦事處設立票站，結果遭政府「報復」，民政事務總署拒絕向這批區議員發還6、7月的辦事處租金和議員助理薪金開支。屯門區議員盧俊宇早前入稟，圖透過小額錢債審裁處推翻政府決定，律政司則向盧發信，指若盧堅持訴訟，律政司會向法庭申請剔除案件。盧相信因其勝訴機會大，故律政司想DQ案件，他表明拒絕，誓要討回公義。

盧俊宇的辦事處分別為「6.20三罷公投」和「民主派初選」設立票站，結果遭民政處拒絕發還6月、7月辦事處租金和議員助理薪金開支。盧早前向小額錢債審裁處入稟，追回議員助理的兩個月薪金開支約69,000元，案件排期於明早開庭。

律政司指未交補充資料

盧俊宇今日收到律政司信件，律政司指盧就開支償還申請一直未能向民政署提交補充資料，令其申請一直未能繼續處理，民政署未就該兩筆申請作出決定，故律政司認為盧沒有基礎向民政署提出索償，案件不適合進入司法程序。

律政司又指，案件屬行政法範疇，小額錢債審裁處並沒有司法管轄權處理，因此律政司請盧中止本案，如繼續訴訟，律政司將向法庭申請剔除案件及作訟費命令。

盧：已先後多次申報及解釋

盧俊宇回覆《蘋果》查詢時指，相信他的案件很大機會勝訴，故政府企圖DQ案件，令其他民主派不能因為他勝訴而獲發還開支，強調：「我哋辦事處只係用咗1至3日嚟做票站，但政府卻hold（扣起）住成個月嘅開支。你（政府）可以扣嗰3日，但無理由扣起成個月。律師都話我哋嘅勝訴機會大，所以我哋先進行今次嘅訴訟。」

盧指，律政司在信件指他們沒有提交補充資料並非事實，因為他們已先後多次向政府作出不同的申報和解釋。他稍後會透過律師與律政司磋商，決定下一步行動，但案件明天會如期開庭：「律師話，律政司屆時會申請即時休庭，取消呢個訴訟。」

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