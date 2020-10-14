延任議會︱立法會記者室走廊增2電子鎖 疑採納前警司保安公司意見

人大決定延任第六屆立法會一年後，立法會此屆會期在今年7月17日休會後，事隔近3個月後於今天復會；由於特首林鄭月娥押後宣讀《施政報告》，今日大會改為審議4條不具爭議性法案，不設口頭及書面質詢。《蘋果》記者現場所見，立法會保安明顯加強，包括在未有事先諮詢傳媒意見下，突於記者室通往會議廳的走廊加設兩個記者必須使用立法會證件才能打開的電子鎖，令記者進出時未如過去般方便。立法會外圍亦續設重重水馬，過去傳媒和議員能通往立法會「煲底」的出口，至今仍被鐵閘全封，亦有立法會保安把守。

去年7.1有抗爭者進入立法會大樓後，立法會秘書處大為緊張，除了斥資逾200萬元聘請臨時保安人員，去年底更花136萬元聘請由前警司黎家智成立的「智帥（特種安保顧問及項目策劃）有限公司」擔任保安顧問。據了解，立法會突然加設上述兩個電子鎖，是因為採納了保安顧問的建議。

民主派議員陳淑莊、朱凱廸和陳志全早前先後宣佈不再續任議員，大樓內介紹立法會組成的展板仍有3人相片，並在議員名稱下方加上「至2020年9月30日」字句。至於早前被DQ的建制派議員陳凱欣、民主派議員區諾軒、范國威和「長毛」梁國雄，相片位置則只有「議席出現空缺」的字句。

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