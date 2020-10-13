全民檢測｜首公開10檢測機構完整名單 Prenetics、華昇、中龍瓜分9成開支共1.65億

政府持續為特定群組進行病毒檢測，截至上月17日，已為69個群組，檢測近50萬個樣本，涉近1.85億開支，但一直未有公佈完整的檢測機構名單。在《蘋果》多番追問下，食衞局始回覆曾先後指定10間私人化驗所，其中以Prenetics獲「分配」最多，達17個檢測群組，估計獲近7,000萬元；其次是華昇，料亦獲4,800萬；至於檢測資格成疑的中龍亦排第三位，預可穩袋逾4,700萬元。三大化驗所共瓜分1.65億元，佔整體檢測開支近9成。

記者 伍雅謙

《蘋果》自上月19日起，向食衞局查詢負責各特定群組的檢測機構，惟一直未獲回覆，直至上月30日透過《公開資料守則》索取資料，本月5日方收到該局回覆，翌日再根據《守則》規定提供資料。

政府初期僅公佈3間化驗所進行特定群組檢測，分別為華昇、Prenetics及中龍；其後再委聘駿嶺及天資基因（見另稿）。但原來尚有5間化驗所參與其中，包括早前負責全民檢測的金域和香港分子病理檢驗中心，以及3間香港化驗所，包括香港（CH）病理檢驗中心、健康化驗中心有限公司及時代基因檢測中心有限公司。

香港（CH）由病理學名醫侯勵存持有，他是港大病理學系名譽教授兼養和醫院組織病理科主任，董事之一的林澤行則是香港醫務化驗所總會的董事，該公司網站指，進行檢酸測試收費800至1,000元。

至於1991年成立的健康化驗中心，董事為陳健慧及崔紹漢，後者是醫務化驗師及中醫師，本身亦開設多間化驗所。時代基因則於2007年成立，2015年易名至現時名稱，網站顯示，該公司主力做疫苗注射及基因測試，董事之一周俊健亦是醫務化驗師。

Prenetics負責多達17個群組 穩袋近7,000萬

10間私人化驗所之中，以Prenetics負責最多達17個群組，檢測樣本近19萬個，以政府公佈每個檢測樣本平均開支為370元計算，估計Prenetics穩袋近7,000萬檢測費，佔目前整體檢測開支的38%。

華昇亦負責15個群組，已檢測約13萬個樣本，估計亦獲逾4,800萬檢測費。至於檢測量排第三的中龍，雖然只負責2個群組，但因涉及人數龐大，亦已檢測近12.8萬個樣本。

中龍無醫務化驗資格 卻獲4,700萬檢測費

值得注意的是，中龍至今沒有醫務化驗資格，並不在醫務化驗師管理委員會的「經營從事醫務化驗師專業業務的公司名單」及「政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構」名單之內，卻已獲逾4,700萬元檢測費。

反觀檢測量較少的健康化驗中心有限公司及香港（CH）病理檢驗中心都名列上述兩名單，但前者只檢測了334個樣本，後者更只為工業貿易署員工群組進行檢測，總共只有3個樣本，僅獲1,110元。

政府委聘的檢測機構亦偏向中資公司，其中華昇、中龍、金域及香港分子病理檢驗中心，共包攬28個特定群組，已檢測近30萬個樣本，涉款1.1億元，佔現時特定群組開支近6成。至於本地化驗所，若撇除最大份額的Prenetics，其他機構其實僅獲550萬元，佔整個特定群組「大餅」不足3%。

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