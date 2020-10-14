合謀定價令安泰邨租戶減少選擇 六裝修承建商被裁定違競爭法

繼高等法院早前裁定10間裝修承建商在觀塘安達邨裝修工程上有合謀定價等違例行為後，高等法院今再裁定六間裝修公司於處理觀塘安泰邨第一期裝修工程上，有瓜分市場及合謀定價行為，違反《競爭條例》，法官歐陽桂如將聽取求情及陳詞後才決定刑罰及取消董事資格的年期。

據競委會入稟狀透露，去年接獲公眾投訴，揭發2017年6月至11月間，安泰邨第一期最少429個單位的室內裝修工程，懷疑有人合謀編配顧客，及聯同其他公司協調定價，違反《競爭條例》內的「第一行為守則」。競委會指涉案六間公司簽訂協議，把安泰邨明泰樓及智泰樓的429個單位裝修工程平均分配，每間公司獲配69個至79個單位；並按單位面積設有數個「套餐價」，由5,380元至38,850元不等。

涉事六間公司，分別是馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、陶記營造廠有限公司、聯合裝飾工程有限公司；而黃偉銓、黃富新兩人亦因參與上述行為而被指違規，聯合裝飾⼯程有限公司的張潤錦則被要求宣佈取消其公司董事資格。

將租戶以抽籤形式編配予六個承辦商

法官歐陽桂如今頒下判詞，透露六間裝修公司在案發期間，透過名為「安達一」的WhatsApp群組，將安泰邨一期的各層數或單位分為六組，並以抽籤形式編配予六個承辦商，各人同意不會「搶」或主動招攬自己未獲分配的單位工程。各公司亦協調價格及套餐內容，在群組曾有人稱「套餐單吾（唔）可以一個價錢，要分開六個價錢，貴啲都要咁印」，顯示各人知悉訂立套餐價的價錢及單張內容，各自的單張均列出10項相同的裝修項目，亦採用相同排版及設計。

法官指六間裝修公司為承辦商，分判工程行為令租戶降低尋找其他承辦商及格價的意慾，裁定全數答辯人違反第一行為守則，判他們敗訴。

法官並指聯合裝飾⼯程有限公司的董事張潤錦，沒盡力履行董事職責監管工程，裁定張不適合管理公司，適宜考慮取消其董事資格，將會在12月2日聽取張的求情，以決定是否取消董事資格及判罰年期。其餘答辯人就判罰或濟助的陳詞，則押後至本月20日處理。

競委會指，所謂「第一行為守則」是指若協議、協調做法等手段，牽涉如合謀定價、瓜分市場、圍標等行為，會妨礙、限制或扭曲潛在競爭的話，則任何業務實體不得訂立或執行該協議，否則可屬違規。若審裁處聆訊後裁定違例，相關公司可被罰款，最高為業務實體本地年度營業額的10%、最長三年。審裁處亦有權向有關人等發出取消董事資格令等其他罰則。

【案件編號：CTEA1/19】

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