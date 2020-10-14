政府疑封殺議員橫額提大灣區投票明日大嶼 屈「失實」要拆除

政府對民主派的打壓，變本加厲。民主黨新界西立法會議員、葵青區議員尹兆堅近日在荃灣眾安街掛上橫額，內容包括建制派大力鼓吹的明日大嶼前期研究撥款、大灣區跨境投票及港版健康碼等，但荃灣葵青地政處卻向尹發信，指相關橫額有不實宣傳內容，要求他今（14日）天內移除，否則食環署會移除宣傳品並需尹賠償費用。

有關橫額主要寫有「堅守立法會 力阻惡法極速通過」字樣，同時有關於「明日大嶼萬億公帑倒落海」、「健康碼私隱行蹤被送中」、「大灣區投票選舉被操縱」，及指各界別如醫療、教師、公務員、傳媒被全面秋後算賬的內容。尹兆堅接受《蘋果》查詢時指，相關內容都是社會爭議的議題，其中「明日大嶼」已列入立法會財委會議程、而特首林鄭月娥也表明讓大陸港人投票是「社會的訴求」，意味政府來年或修改選舉條例推動「大灣區投票」。

「究竟係評論惡法『失實』定係項目唔存在？」

他引述荃灣葵青地政處日前向其發信，指該橫額內的宣傳內容涉嫌違反《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》內的第7b（iv）段內的「展示任何淫褻或意識不良的宣傳品」，以及第9（a）段內的「宣傳品的內容須與申請表所述的相同」，又在信中「恫嚇」他需在今日內移除有關宣傳品，否則食環署會在不作事先通知下，按《公眾衛生及市政條例》（第132章）第104C條將有關宣傳品移走，並需賠償有關費用。

尹兆堅直斥，當局無法解釋有關宣傳品內哪些內容失實，質疑地政總署只為打壓民主派人士批評政府的言論，強行將不適用的法例套用在該橫額，質疑：「究竟係我評論你嗰幾條惡法『失實』，定係嗰4項項目係唔存在？」尹明言會依足法律理據，據理力爭，不會輕易屈服。

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