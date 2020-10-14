【本報訊】國家主席習近平今天將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，要將深圳發展成大灣區龍頭。日前被北京叫停發表《施政報告》的特首林鄭月娥，昨接受訪問時更「自貶港價」，明言不介意深圳本地生產總值超越香港，又揚言期望港深兩地有新合作平台。而林鄭押後宣讀《施政報告》，有可能要林鄭用《施政報告》配合北京。有金融業界及學者認為，官方可能先從對港有利項目如保險業入手，但長遠會令香港被取代。

新華社早前刊出《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，被視為北京欲圖弱化香港，甚至利用深圳取而代之。

「不介意被深圳爬頭」

林鄭昨接受深圳衛視訪問，大談香港要和內地融合，不介意被深圳爬頭，「我不是很介意人們總是說深圳本地生產總值已爬到香港頭上，因深圳人口土地比我們豐富。」更直言希望中央給深圳特區政策，令港深合作可在全新的平台進行，又稱受疫情下唯一有「這麼好的經濟增長」的地方，「就是我們的國家」。

不少政界及金融界人士均認為，北京想用其他內地城市取代金融中心地位，也想利用香港協助深圳發展成大灣區龍頭，早前內地已有人提出，利用香港發展深圳金融市場說法，深圳市人大常委會黨組成員楊緒松早前表示，希望聯合香港等在深圳另開期貨交易所。

至於北京會如何要求林鄭配合，香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，必須先提一些對港人也有利的政策，故認為較可能是看似香港有着數的保險業務安排，之前多個內地政府機關就落實金融支持粵港澳大灣區建設實施方案，提及引入香港的保險機構到深圳設立各類總部，因當數碼人民幣普及後，可追蹤境內資金在境外買保險資金流。

利用施政報告 保險業入手

兩地保險監管機構現時開始準備制度上的互認，日後險企可直接在內地銷售，而內地受保人獲分紅或賠償時，需把資金調回境內，既成一個引入外滙的渠道，又毋須憂慮有走資或洗黑錢，但屆時本港前線保險代理崗位可能不保。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健相信與金融合作有關，或希望有政策誘導香港金融業人員北上大灣區打工，「有乜政治事件都會（態度）乖咗。」

不過，資深對沖基金經理錢志健認為，這情況下香港核心競爭力肯定下跌，當香港司法、行政及立法間三權分立不再完整，加上港版國安法生效，已如同殺死香港作為國際金融中心的地位，如香港的政策實際上只是全受北京指揮，在北京可大力干預私營企業下，香港國際金融中心競爭力只會進一步削弱。

身兼行會成員的民建聯葉國謙昨在電台節目指，林鄭押後《施政報告》，可能跟中共月底的五中全會召開後、不少決定會有好消息，或對港府的建議有較直接的回應有關。