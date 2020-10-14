遭咬斷手指警長作供 指被告拒放口且扭頭 「好似想扯斷我隻手指咁」

防暴警去年7月14日闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突，多人被捕。當中港大畢業生被制服時遭插眼，其間咬斷警長手指，被控襲警、蓄意傷人等四罪，案件今於區域法院續審。當日被咬斷手指的警長梁啟業出庭作供，一律以「暴徒」稱呼示威者，並以「暴亂」形容現場情況。他又指當向被告施以「壓點控制」，惟未能成功，且遭被告咬住其右手無名指，被告更刻意扭頭，「好似想扯斷我隻手指咁樣」。

被告杜啟華（24歲）被控襲警、蓄意傷人、襲擊致身體受嚴重傷害及在公眾地方擾亂秩序共四罪。控罪指他於去年7月14日，在沙田新城市廣場一期擾亂公眾秩序、襲擊警員葉卓軒、對高級警司梁子健的身體加以嚴重傷害，以及有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

法官陳仲衡批准警長梁啟業作供期間，控辯雙方的專家證人可在庭內旁聽。案發時隸屬新界南總區應變大隊第一梯隊的警長梁啟業供稱，當日擔任高級警司梁子健的傳令員，負責保護對方，以及幫他傳達命令予前線人員。梁啟業指，當日遊行演變成「暴亂」，有「暴徒」在沙田中心向警方投擲雨傘、水樽、磚頭等硬物，他遂與同袍到場驅散。

嘗試以「壓點控制」控制被告頭部

至晚上9時許，梁啟業再收到指示稱新城市廣場近火車站有很多「暴徒」，他遂與同僚進入商場支援，並發現示威者散佈在商場三樓中庭、四樓及五樓，每層樓的圍欄均有約100人聚集，不停向警方投擲雨傘、水樽等硬物。由於示威者人數眾多，他遂與同僚以防禦模式退到沙田港鐵站，但發現仍有同僚在商場內受襲，便返回商場中庭支援。梁啟業協助另一名同僚驅散示威者期間，與梁子健失散。

未幾，梁啟業在「Coach」店門外發現梁子健正與被告糾纏，相信對方正拘捕被告，遂上前幫忙，兩人聯同一名便衣警合力制服被告，其間被告激烈反抗，三人最終成功將被告扯跌地上。惟被告繼續頑強反抗，他遂嘗試以「壓點控制」方式固定及控制被告頭部，但由於被告頭部不停擺動，故他嘗試用食指向上托起被告鼻底，藉以控制其頭部，但仍然不成功。

梁啟業續稱，當時他感到手指劇痛，「望一望後」發現被告正咬其右手無名指，他於是大叫「放開，咬斷我手指！」惟被告沒放口，並將頭部從右扭向左，「好似想扯斷我隻手指咁樣」。梁啟業嘗試縮手，掙脫後發現手指已斷。

警長稱自今年五月起康復再沒進展

其後梁啟業將被告交給其他同僚接手，並在「Coach」店門外尋回斷指，向上司匯報受傷情況後便求醫，其後接受手指接駁手術。

梁啟業稱，固定對方頭部並拉向自己的方向，是施行「壓點控制」前的準備動作，但當時被告頭部不斷擺動，故他只能將被告頭部拉向梁子健的背部。他表示，雖然這並非施行「壓點控制」前的最佳動作，效果亦未必最理想，但亦可施行。法官陳仲衡問，如施行「壓點控制」時，頭部後有空間卸力，被按壓的位置是否不會那麼疼痛。梁啟業確認說法。

梁啟業自言是右撇子，事件對其右手無名指造成永久創傷，治療後僅回復六至七成功能，對溫度的觸覺比其他手指慢得多，若僅用指尖輕碰物件，更沒有任何感覺。此外，該手指每天都痠痛及刺痛，間中需要按摩，若長期用力會很快疲累，能夠施行的力度亦比事發前減少一半。他指，自今年5月起，手指康復程度再沒進展，醫院建議他不需繼續接受職業治療。

辯方質疑警員實沒有遇襲

至於聲稱背部及後頸被襲的警員葉卓軒，今早接受辯方盤問，辯方播放現場片段顯示，有一名與被告裝束相同的白衣男子，曾經兩度向葉的背部揮動長傘。辯方指白衣男與葉的距離頗遠，他首次揮傘時，並沒有擊中葉，而是擊中葉身旁橙衣男手上的水樽，致水樽跌落地；白衣男再度揮傘時，手中長傘更飛脫，但仍沒有擊中葉。葉不同意自己沒被擊中，但不肯定白衣男有否擊中水樽，及長傘有否飛脫。

辯方又問，葉自言被擊中三次，問他第二及第三次的力度有否分別，葉稱不記得。辯方指出，葉從來沒有被雨傘擊中，背部及後頸亦沒感到疼痛。葉不同意。案件明續。

【案件編號：DCCC778/19】

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