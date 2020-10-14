爆眼楊Sir因教協集會言論受查 教局疑不滿女拔調查結果兩度叫楊再解釋

教育局早前推翻宣道小學校本調查報告，堅稱該校教師向學生鼓吹港獨而取消其註冊。女拔前通識科「爆眼教師」楊子俊今（14日）在社交媒體透露，曾因今年初教協集會發言遭投訴，當時女拔調查結果顯示他並無教學操守問題，惟教局窮追猛打，在他離職後再發信要求回應有關投訴。楊指教局信件內容邏輯混亂，甚至是斷章取義。他重申，教師參加抗爭不等同違反專業操守。

楊子俊向《蘋果》表示，教育局指他在教協集會上的言論是要呼籲教師向學生「講自己的政治立場」及「利用學校作為表達政治訴求的場地」，又指他「呼籲教師罷課」是「違反教師專業操守」。教育局又認定楊否定「教課本知識對學生有好處」。

楊子俊指，女拔早於4月就上述投訴完成調查，而校方的結果顯示他沒有教學操守問題。惟教局似乎不滿意該份報告，在8月中即楊剛離職不久，再來信要求他回應；他指，教育局的問題和論點均邏輯混亂，及斷章取義，原本不打算回應，但教育局9月底再發信，及有見教育同工被無理取消教師註冊，故決定公開他對教育的回應。

批教局動輒以「違反專業操守」作阻嚇

楊子俊公開對教育局的回應，反駁指當天集會上言論是基於對教師質素的個人期望，並非要宣揚政治立場，而他當時亦沒呼籲教師罷課，僅提出問題。他強調《基本法》賦予港人組織和參加罷工的權利和自由，反問為何罷課、罷工是違反專業操守，甚至要動輒以「違反專業操守」作阻嚇。

他重申，教師參加抗爭不等同違反專業操守，若然教育局沒有實質證據就別胡亂編造罪名。

教育局發言人回覆指，正積極跟進事件，不會就正在處理的個案作出評論；強調對於每宗涉及教師失德或違法的個案，都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出適當懲處，不枉不縱。如情況嚴重者，當局會考慮依據《教育條例》取消有關教師的註冊。

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