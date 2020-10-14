巡警見暴力場面常見背囊即截查 六男被逼後巷跪地搜身

去年11月初有男大學生於葵涌被警員截查，被搜出噴漆、鎚子等物品，被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，案件今於西九龍法院開審。當日負責巡邏的警員供稱，於餐廳內看見六名男子用膳，留意到其中一人的背包，屬於暴力示威人士常攜帶的類型，遂尾隨他們，最終六人於後巷內被截停搜身。現場片段顯示，搜身時六人被命令跪地面向牆壁。警員於盤問下承認，他未能認出被告是否被截查六人之一。

學生程德俊（23歲）被控於去年11月2日，在葵涌德士古道宏華大廈地下A3號舖外，管有一支噴漆、一個鎚、一個載有500毫升天拿水的玻璃樽、四塊布條及一個打火機。案件由裁判官王詩麗審理。

警認不出被告是否被截查者

警員1057周俊傑供稱，案發當天他隸屬新界南衝鋒隊，身穿便衣與同僚於葵涌區巡邏。約下午1時半，他與四名同僚看見六人在紅茶茶餐廳同桌用膳，互有交談，相信互相認識。他稱留意到其中一人的背包是暴力示威現場常見的類型，故離開餐廳時通報同袍要求增援，並尾隨六人。六人步出餐廳看見增援軍裝警迎面而來，立即轉入大廈街與德士古道之間的無名巷。

周尾隨六人至無名巷後表露身份，並叫「警察！咪走！」其中一人聞言逃跑，他立即追截，男子轉頭時撞到面前的柱，最終被周截停帶回後巷。六名男子被警員命令跪地面向牆壁，逐一搜身，最終在其中一人的背包搜出涉案物品。

辯方盤問周，問他能否認出撞柱的男子就是被告，周答不能認出。周亦未能認出被告是否被截查六人之一。

【案件編號：WKCC2161/20】

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